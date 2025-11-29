Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Ging nach hinten los": Preuß hadert nach Fehlstart

Zwei Strafrunden von Selina Grotian warfen das deutsche Team zurück.
Zwei Strafrunden von Selina Grotian warfen das deutsche Team zurück. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP/dpa
Zwei Strafrunden von Selina Grotian warfen das deutsche Team zurück.
Zwei Strafrunden von Selina Grotian warfen das deutsche Team zurück. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP/dpa
Wintersport
"Ging nach hinten los": Preuß hadert nach Fehlstart
Von Thomas Wolfer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Saisonauftakt in Schweden reicht es für Franziska Preuß und Co. nicht für einen Podestplatz. Bei den Frauen gibt es ein kleines Debakel, die Männer sind näher an der Weltspitze.

Östersund.

Nach dem verpatzten Auftakt in den Olympia-Winter suchte Franziska Preuß nicht lange nach Ausreden. "Das war definitiv eine schlechte Leistung", sagte die Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison nach Rang elf mit der deutschen Frauenstaffel. Zum Weltcup-Start im schwedischen Östersund war das deutsche Quartett nach drei Strafrunden und zehn Nachlader völlig chancenlos. "Es ging nach hinten los", sagte Preuß in der ARD: "Das war einfach nicht gut, da muss man nicht viel dazu sagen."

Die 31 Jahre alte Verfolgungs-Weltmeisterin leistete sich beim souveränen Sieg Frankreichs eine Strafrunde, Selina Grotian sogar zwei. Nur Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz vermieden im deutschen Quartett zusätzliche Meter am Schießstand. "Ich habe einfach nur noch gewackelt, ich habe die Waffe einfach nicht ruhig bekommen", sagte Preuß: "Das war kein guter Start." Dem stimmte die zehn Jahre jüngere Grotian, die den Wind in Mittelschweden falsch einschätzte, zu: "Das muss nicht sein, dass man da zwei Strafrunden schießt."

Die Männer machen es auch ohne Podestplatz etwas besser

Ähnlich schlecht waren die deutschen Frauen zuletzt im März 2021, als sie mit der Staffel Zwölfte beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto geworden waren. Nach 4 x 6 Kilometern lagen die WM-Fünften im Ziel nun 3:16,2 Minuten hinter den starken Französinnen. Italien sicherte sich vor Tschechien den zweiten Rang.

Franziska Preuß musste ein Mal in die Strafrunde.
Franziska Preuß musste ein Mal in die Strafrunde. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT News Agency/AP/dpa
Franziska Preuß musste ein Mal in die Strafrunde.
Franziska Preuß musste ein Mal in die Strafrunde. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT News Agency/AP/dpa

Etwas besser lief es gut dreieinhalb Stunden später für die deutschen Männer. Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath und Philipp Horn kamen auf neun Nachlader und hatten als Vierte 55,7 Sekunden Rückstand auf Weltmeister Norwegen. Platz zwei erkämpfte sich Frankreich vor Gastgeber Schweden. Dem Quartett des Deutschen Skiverbands fehlten nach 4 x 7,5 Kilometern 31,0 Sekunden zum ersten Podestplatz.

Der teilweise starke Wind sorgte für einige Probleme am Schießstand. Strelow brauchte fast zwei Minuten für sein Stehendschießen, weil er es ganz genau machen wollte. Zwar vermied der Sachse eine Strafrunde, fiel aber schnell weit zurück und übergab nur als 15. auf Riethmüller. Der Harzer brachte sein Team nach nur einem Nachlader auf Platz acht nach vorn. Nawrath war dann ohne Extrapatrone noch stärker - und stürmte vor dem letzten Wechsel sogar auf Rang drei. Diesen konnte der Thüringer Horn aber nicht halten.

Comebacks für Voigt und Hettich-Walz

Bei den Frauen hatte zuvor Startläuferin Voigt ebenso ihre Rückkehr in den Weltcup gefeiert wie Hettich-Walz. Die Thüringerin Voigt hatte die vergangene Saison wegen körperlichen Problemen vorzeitig beenden müssen, Hettich-Walz war nach ihrer Babypause erstmals seit rund 20 Monaten wieder dabei. Sie hatten ihr Team schon auf Position vier gebracht, ehe Grotian im Liegendschießen und Preuß im Stehendschießen entscheidend patzten. 

Den Auftakttriumph sicherte sich Frankreich selbst ohne Julia Simon mühelos. Die 29-Jährige ist nach ihrer Verurteilung wegen Diebstahls und Kreditkartenbetrugs in Schweden noch gesperrt, wird aber schon beim zweiten Weltcup in Österreich wieder dabei sein. Eine härtere Strafe droht Simon nicht mehr, die Biathlon Integrity Unit vom Weltverband IBU lässt den Fall ruhen. Bei den Olympischen Winterspielen in Italien kann sie dabei sein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:37 Uhr
6 min.
Erster Biathlon-Winter ohne Dahlmeier: "Wird brutal fehlen"
Laura Dahlmeier, die Ende Juli beim Bergsteigen tödlich verunglückte, war auch als ZDF-Expertin beliebt. (Archivfoto)
Laura Dahlmeier war nach ihrer Erfolgskarriere TV-Expertin. Sie wurde geschätzt, vor allem für ihre Menschlichkeit. Nach ihrem Tod hinterlässt sie eine Lücke, die so schnell nicht geschlossen wird.
Sandra Degenhardt und Thomas Wolfer, dpa
17:55 Uhr
4 min.
Preuß hadert nach Fehlstart: "Schlechte Leistung"
Franziska Preuß hatte sich den Saisonstart anders vorgestellt.
Zum Saisonauftakt läuft es für Franziska Preuß nicht wie gewünscht. Mit der Staffel gibt es ein kleines Debakel, aber das weiß die Biathlon-Weltmeisterin realistisch einzuordnen.
Thomas Wolfer, dpa
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
Mehr Artikel