  • Gladbach kann noch gewinnen: 3:1 gegen Karlsruhe

Fußball
Gladbach kann noch gewinnen: 3:1 gegen Karlsruhe
Borussia Mönchengladbach stoppt den Negativlauf und feiert den ersten Sieg seit Monaten. Im Pokal besiegt das Bundesliga-Schlusslicht den Zweitligisten Karlsruher SC und steht im Achtelfinale.

Mönchengladbach.

Der sportlich angeschlagenen Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat im DFB-Pokal ein dringend benötigtes Ausrufezeichen gesetzt. Durch ein 3:1 (1:0) gegen Zweitligist Karlsruher SC zog der Tabellenletzte der Bundesliga ins Pokal-Achtelfinale ein. Gladbachs Trainer Eugen Polanski konnte nach seinem ersten Sieg im sechsten Spiel erst einmal aufatmen.

Die Gladbacher erwischten den perfekten Start: Schon wenige Augenblicke nach Anpfiff traf Shuto Machino zum 1:0 (3. Minute). Und auch nach dem Seitenwechsel gab es ein schnelles Tor für die Gastgeber, diesmal durch Nico Elvedi (51.). Fabian Schleusener (59.) gelang zwischenzeitlich der Anschlusstreffer, doch den Schlusspunkt setzte Haris Tabakovic in der 89. Minute mit dem Treffer zum Endstand.

Karlsruhe mit Startschwierigkeiten

Zwar brauchten die Karlsruher nach dem frühen Gegentor gegen eine druckvoll agierende Borussia rund eine halbe Stunde, um ins Spiel zu finden, aber dann hatten auch die Gäste Chancen: Sowohl Marvin Wanitzek (29.) als auch Lilian Egloff (41.) verpassten den möglichen Ausgleich.

Besonders im zweiten Durchgang wurde die Partie ausgeglichener, die Badener drängten auf den Ausgleich, aber die besten Chancen hatten die Gastgeber. Der mehrfach glänzend parierende KSC-Keeper Hans Christian Bernart bewahrte den Zweitligisten vor einer höheren Niederlage. Am Ende stand trotzdem das Pokal-Aus in Runde zwei. In der vergangenen Saison war der KSC noch bis ins Achtelfinale gekommen.

Gladbachs erster Sieg seit dem 17. August

Für die in der Liga als Schlusslicht nach acht Spieltagen noch sieglose Fohlen-Elf war es der erste Heimerfolg der Saison. Der Einzug ins Achtelfinale beschert Mönchengladbach nach dem Zweitrunden-Aus im Vorjahr gegen Eintracht Frankfurt diesmal nicht nur Zusatzeinnahmen von 847.544 Euro, sondern vor allem Selbstvertrauen - und den ersten Sieg seit über zwei Monaten. Zuletzt gewann Galdbach in der ersten Pokalrunde beim Oberligisten Atlas Delmenhorst mit 3:2 am 17. August. (dpa)

Mehr Artikel