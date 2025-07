Gladbach leiht Tabakovic aus - Cvancara vor Abgang

Tomas Cvancara und Haris Tabakovic konnten sich bei ihren Clubs bislang nicht durchsetzen. Borussia Mönchengladbach leiht nun Tabakovic aus, offenbar als Ersatz für Cvancara.

Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach leiht Haris Tabakovic für ein Jahr vom Bundesliga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim aus. "Ein echter Mittelstürmer, ein Typ, der uns mit seiner körperlichen Präsenz sofort helfen kann", urteilte Gladbach-Sportchef Roland Virkus am Freitag. In Hoffenheim konnte sich der 31 Jahre alte ehemalige Zweitliga-Torjäger von Hertha BSC in der vergangenen Spielzeit allerdings nicht durchsetzen.