Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Gladbach-Manager zu Seoane-Zukunft: "Nacht drüber schlafen"

Steht bei Borussia Mönchengladbach stark in der Kritik: Trainer Gerardo Seoane
Steht bei Borussia Mönchengladbach stark in der Kritik: Trainer Gerardo Seoane Bild: Federico Gambarini/dpa
Steht bei Borussia Mönchengladbach stark in der Kritik: Trainer Gerardo Seoane
Steht bei Borussia Mönchengladbach stark in der Kritik: Trainer Gerardo Seoane Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
Gladbach-Manager zu Seoane-Zukunft: "Nacht drüber schlafen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zehn Spiele ohne Sieg, kein Tor in fünf Partien: Gladbach taumelt. Wie geht es mit Trainer Seoane weiter? Virkus kündigt Gespräche an: "Es geht um den Club".

Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus hat nach dem Bundesliga-Fehlstart ein Bekenntnis zugunsten seines Trainers Gerardo Seoane vermieden. Virkus zeigte sich "tief enttäuscht" nach dem 0:4 (0:2) am Sonntag gegen Werder Bremen. "Meine Aufgabe ist es, das sachlich zu besprechen. Aber sicherlich nicht heute. Erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann muss man schauen", sagte Virkus nach dem saisonübergreifend zehnten sieglosen Spiel in Serie der Borussen. 

In dieser Zeit sind die Gladbacher seit fünf Spielen ohne Tor und stecken nach den ersten drei Saisonspielen mit nur einem Punkt früh in der Krise. "Ich sehe jetzt erstmal einen Fehlstart und sehe ein Ergebnis, was wir uns so nicht gewünscht haben und was es erstmal aufzuarbeiten gilt", meinte Virkus, der für den Wochenstart interne Gespräche ankündigte: "Du musst gucken: wo liegt das Hauptproblem? Das musst du zusammen mit der Mannschaft, zusammen mit dem Trainer aufarbeiten und so schnell wie möglich abstellen. Das ist die Forderung, die ich habe. Und da geht es um den Club." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:25 Uhr
1 min.
Straßenbahn-Fahrer muss in Plauen Vollbremsung einleiten: Es gibt Verletzte
Zu einem Unfall mit verletzten Straßenbahninsassen eilte die Polizei am Montagvormittag an die Syrastraße.
Zwei ältere Insassen der Tram wurden bei der Gefahrenbremsung verletzt. Was war passiert?
FP
17:06 Uhr
3 min.
Seoane leitet Training - Aber Gesprächsmarathon über Zukunft
Wie geht es weiter mit Trainer Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach?
Nach dem 0:4 gegen Bremen leitet Gerardo Seoane das Training bei Borussia Mönchengladbach. Ob er bleibt, ist aber noch unklar. Die Krisengespräche dauerten am Montag an.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:09 Uhr
3 min.
Aus für Seoane in Gladbach - Ex-Profi Polanski übernimmt
Gerardo Seoane muss nach saisonübergreifend zehn sieglosen Spielen am Stück als Trainer von Borussia Mönchengladbach gehen.
Nach nur drei Saisonspielen trennt sich Borussia Mönchengladbach von Trainer Seoane. Der Negativlauf der Borussen hält aber schon seit Monaten an. Der Nachfolger? Ein Ex-Profi.
14:24 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
Mehr Artikel