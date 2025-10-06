Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gladbach-Profi Sander lobt Coach Polanski: "Gutes Gespür"

Kommt in der Gladbacher Mannschaft gut an: Eugen Polanski
1. Bundesliga
Gladbach-Profi Sander lobt Coach Polanski: "Gutes Gespür"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eugen Polanski bleibt erst einmal Gladbachs Cheftrainer. Einer seiner Spieler berichtet, wie der Coach beim Team ankommt.

Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbachs Interimstrainer Eugen Polanski kommt in der Mannschaft laut Mittelfeldspieler Philipp Sander "sehr, sehr gut" an. "Er ist eine Persönlichkeit, die zwischenmenschlich sehr gut agiert mit den Jungs, die selber vor gar nicht allzu langer Zeit noch auf dem Rasen stand. Das verbindet natürlich und von daher glaube ich, hat er ein ganz gutes Gespür für die Mannschaft", sagte der 27-Jährige nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg.

Der eigentliche U23-Coach und frühere Profi Polanski hatte den Chefposten nach der Trennung der Gladbacher von Gerardo Seoane übernommen. Unter Polanski holte die Borussia in drei Bundesliga-Partien zwei Punkte.

Sander: Gladbach "auf einem ganz guten Weg"

"Eine gewisse Emotionalität bringt Eugen schon mit", beschrieb Sander. Polanski verlange im Training und Spiel "ganz viel" und heize immer wieder ein. "Einen defensiven Plan oder einen offensiven Plan zu haben, ist das eine. Das mit Leben zu füllen, ist das andere", sagte Sander. "Ich glaube, da legt er sehr, sehr viel Wert drauf. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg."

Polanski soll das Team auch nach der anstehenden Länderspielpause weiter coachen - mindestens für ein Spiel. "Ich darf nach der Länderspielpause auch gegen Union auf der Bank sitzen und das Team betreuen. Dementsprechend freue ich mich auf die Aufgabe", sagte der 39-Jährige. "Es sind jetzt noch zwei Wochen hin bis Union. Da finden wahrscheinlich auch nochmal Gespräche statt. Für mich liegt jetzt erstmal der Fokus auf dieser Länderspielpause, wo wir uns was erarbeiten wollen mit den verbliebenen Spielern plus dann dem Union-Spiel." (dpa)

