  • Gladbach verlängert mit Kapitän Kleindienst bis 2029

Der derzeit verletzte Tim Kleindienst hat seinen Vertrag in Gladbach vorzeitig verlängert. (Archivbild)
Der derzeit verletzte Tim Kleindienst hat seinen Vertrag in Gladbach vorzeitig verlängert. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
Der derzeit verletzte Tim Kleindienst hat seinen Vertrag in Gladbach vorzeitig verlängert. (Archivbild)
Der derzeit verletzte Tim Kleindienst hat seinen Vertrag in Gladbach vorzeitig verlängert. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
1. Bundesliga
Gladbach verlängert mit Kapitän Kleindienst bis 2029
In dieser Saison konnte Stürmer Tim Kleindienst noch kein Spiel für Borussia Mönchengladbach absolvieren. Trotzdem hat der Verein seinen Vertrag nun vorzeitig verlängert.

Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit dem derzeit noch verletzten Nationalstürmer Tim Kleindienst vorzeitig verlängert. Der 30-Jährige bleibt damit bis zum 30. Juni 2029 an den Verein gebunden, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. 

"Ich fühle mich bei Borussia sehr wohl. Der Verein ist großartig, und ich glaube fest an diese Mannschaft. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den Klub wieder nach oben zu führen", sagte Kleindienst laut Vereinsmitteilung. 

Kleindienst arbeitet an Comeback 

Sportchef Rouven Schröder betonte: "Tim ist bereits in seinem ersten Jahr bei uns schnell Führungsspieler und Nationalspieler geworden und in dieser Saison auch zum Kapitän dieser Mannschaft. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und seinen Leistungen." 

Kleindienst wechselte im Sommer 2024 an den Niederrhein und war in seiner ersten Saison Borussias bester Torschütze. Eine Knieverletzung mit Meniskusbeteiligung, die er sich am 33. Spieltag im Spiel der vergangenen Saison beim FC Bayern München zuzog, zwang den Stürmer zuletzt zu einer monatelangen Pause. 

Derzeit arbeitet der Nationalspieler an seinem Comeback. In dieser Woche kehrte Kleindienst auf den Platz zurück und absolvierte erstmals wieder individuelle Übungen mit Ball. (dpa)

