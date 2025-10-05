Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gladbachs Sportdirektoren-Suche - Stegemann: "Gutes Gefühl"

Stefan Stegemann äußert sich zur Sportdirektoren-Suche. (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Stefan Stegemann äußert sich zur Sportdirektoren-Suche. (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa
1. Bundesliga
Gladbachs Sportdirektoren-Suche - Stegemann: "Gutes Gefühl"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Bundesliga-Fehlstart steht die Borussia ohne Sportchef da. Bei der Suche nach einem Nachfolger für Roland Virkus hat der Club nach eigenen Angaben vielversprechende Gespräche geführt.

Mönchengladbach.

Geschäftsführer Stefan Stegemann vom kriselnden Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat bei der Sportdirektoren-Suche "ein gutes Gefühl". Er habe mit Co-Geschäftsführer Markus Aretz und Scouting-Direktor Steffen Korell vielversprechende Gespräche geführt, wenngleich er sich zu Personalien nicht äußern wollte.

"Es gibt schon Kandidaten, wo wir sagen: Die würden wir mit Freude nehmen. Ob das am Ende zum Deal kommt, muss die Realität zeigen", sagte Stegemann am Rande des Spiels gegen den SC Freiburg bei DAZN.

Nach der Trennung von Trainer Gerardo Seoane hatte Anfang der Woche auch Sportchef Roland Virkus seinen Rücktritt erklärt. Die Borussia suche jemanden, "der eine sportliche Philosophie mit der Sportabteilung auf den Weg bringt", erklärte Stegemann - eine Identität, an der die Borussia zu erkennen sei.

In den vergangenen Tagen kursierten mehrere Namen rund um den Borussia-Park. Unter anderem waren in diversen Medien der erfahrene Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke, Ex-HSV-Sportchef Jonas Boldt oder Ex-Borusse Martin Stranzl genannt worden. Auf dem Trainerposten hat vorerst der bisherige U23-Coach Eugen Polanski das Sagen. (dpa)

