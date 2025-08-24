Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Glücklicher Punktgewinn für den HSV bei schwachem 0:0

Wenig Höhepunkte zwischen Gladbach und dem HSV.
Wenig Höhepunkte zwischen Gladbach und dem HSV. Bild: Fabian Strauch/dpa
Reitz war bester Gladbacher in einem schwachen Spiel.
Reitz war bester Gladbacher in einem schwachen Spiel. Bild: Fabian Strauch/dpa
Wenig Höhepunkte zwischen Gladbach und dem HSV.
Wenig Höhepunkte zwischen Gladbach und dem HSV. Bild: Fabian Strauch/dpa
Reitz war bester Gladbacher in einem schwachen Spiel.
Reitz war bester Gladbacher in einem schwachen Spiel. Bild: Fabian Strauch/dpa
1. Bundesliga
Glücklicher Punktgewinn für den HSV bei schwachem 0:0
Morten Ritter, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein schwacher Auftritt von Gladbach beschert dem HSV einen Punkt. Beide Teams haben in der Fußball-Bundesliga noch viel Luft nach oben.

Mönchengladbach.

Mit einem überraschenden Punktgewinn hat sich der Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Der Aufsteiger erreichte nach sieben Zweitligajahren in der ersten Partie in der obersten deutschen Spielklasse bei Borussia Mönchengladbach ein 0:0 und widersprach damit allen Kritikern, die dem Traditionsclub nach einem radikalen Kaderumbau noch mangelnde Erstligareife vorausgesagt haben. Zumindest vom Ergebnis her gesehen, war die Rückkehr der Hanseaten erfolgreich.

Die Gladbacher, bei denen der kurzfristig verpflichtete Neuzugang Giovanni Reyna von Borussia Dortmund noch nicht im Kader stand, enttäuschten hingegen in der Auftaktpartie und ließen vieles vermissen. 54.042 Zuschauerinnen und Zuschauer im Borussia-Park sahen eine äußerst mäßige Begegnung ohne große Höhepunkte. 

Sechs Startspieler bei HSV aus dem Vorjahr

Der Aufstiegs-HSV hat zwar viele Spieler aus der vergangenen Saison verloren, doch letztlich waren in der Startaufstellung von Trainer Merlin Polzin immerhin noch sechs Profis aus der vergangenen Spielzeit dabei. Der neue Kapitän und prominenteste Neuzugang Yussuf Poulsen saß zunächst nur auf der Bank. Und in der Torwartfrage hatte sich der Hamburger Coach auf den bewährten Daniel Heuer Fernandes festgelegt und nicht für den ehemaligen Bayern-Keeper Daniel Peretz. 

Bundesliga-Debüt für HSV-Coach Polzin.
Bundesliga-Debüt für HSV-Coach Polzin. Bild: Fabian Strauch/dpa
Bundesliga-Debüt für HSV-Coach Polzin.
Bundesliga-Debüt für HSV-Coach Polzin. Bild: Fabian Strauch/dpa

Dennoch stand eine neue Elf mit anderer Ausrichtung auf dem Platz. Ohne Ball formierte sich die Defensive zu einem kompakten Fünfer-Abwehrblock. Mit Ball gewann das Spiel der Hamburger an Tempo. "Es wird noch ein bisschen dauern, bis alles ineinander greift", hatte Sportvorstand Stefan Kuntz nach dem mühsamen 2:1-Erfolg im DFB-Pokal beim Oberligisten FK Pirmasens gesagt.

Typisches Auftaktspiel

Das 101. Bundesligaspiel zwischen beiden Teams war allerdings ein typisches Auftaktspiel zweier Mannschaften, die noch nicht so recht wissen, wo sie stehen. Der HSV begann ein wenig forscher, Gladbach suchte lange den Rhythmus. In Haris Tabakovic stand nur ein Neuzugang in der Startformation, Torjäger Tim Kleindienst und Nathan Ngoumou fehlen noch länger. Ex-Kapitän Julian Weigl ist für Gespräche mit anderen Clubs freigestellt. 

Ein Zuspiel von Gladbachs Kevin Stöger auf Franck Honorat in der 27. Minute war das erste kleine Highlight der Partie. Der Franzose scheiterte aber an Heuer Fernandes, der vorher kaum beschäftigt wurde. Es war lange Zeit die größte Chance des Spiels. Die Gäste sorgten lediglich in der Anfangsphase für ein wenig Unordnung im Strafraum der Borussen. 

Der Vorjahreszehnte aus Mönchengladbach war zwar die dominierende Mannschaft, hatte aber kaum Zug zum Tor und verlor sich in langen Ballbesitzphasen, die am Hamburger Strafraum endeten. Mit dem eingewechselten Florian Neuhaus kam noch einmal Zug ins Gladbacher Spiel, doch zu einem Sieg reichte es für die Borussia nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
22.08.2025
6 min.
HSV: Ein Rückkehrer ohne Illusionen
Ist vor seiner ersten Bundesliga-Saison gefragt: HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (Archivbild)
Dass die erste Bundesliga-Saison nach sieben Jahren nicht leicht wird, wissen die HSV-Verantwortlichen. Wie schwer es tatsächlich werden kann, haben sie bereits in Tests erfahren. Wohin führt der Weg?
Claas Hennig, dpa
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
16.08.2025
4 min.
HSV verhindert gerade noch Pokal-Aus in Pirmasens
Jordan Torunarigha (li) und der HSV sehen ganz schlecht aus
Der Hamburger SV hätte in die Reihe historischer Pokalpleiten wie in Eppingen und Geislingen beinahe noch Pirmasens hinzugefügt. In der Pfalz enttäuscht der Bundesliga-Rückkehrer, hat aber Glück.
Ulrike John, dpa
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
Mehr Artikel