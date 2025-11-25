Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gnabry vor Arsenal beim FC Bayern zurück

Serge Gnabry ist nach seiner Pause wieder zurück. (Archivfoto)
Fühlt sich beim FC Bayern wohl: Harry Kane. (Archivfoto)
Freut sich auf ein Champions-League-Duell der Extra-Klasse: Bayern-Trainer Vincent Kompany. (Archivfoto)
Serge Gnabry ist nach seiner Pause wieder zurück. (Archivfoto)
Fühlt sich beim FC Bayern wohl: Harry Kane. (Archivfoto)
Freut sich auf ein Champions-League-Duell der Extra-Klasse: Bayern-Trainer Vincent Kompany. (Archivfoto)
Fußball
Gnabry vor Arsenal beim FC Bayern zurück
Der FC Bayern München kann den Champions-League-Gipfel mit dem FC Arsenal wieder mit Serge Gnabry angehen. Ein Teamkollege muss gesperrt zuschauen.

München/London.

Der FC Bayern München kann in der Champions League wieder auf Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry zurückgreifen. Nach seiner Pause beim 6:2-Sieg in der Bundesliga gegen den SC Freiburg ist der Offensivspieler nach seinen Kniebeschwerden zurück. 

Wie Gnabry war auch Luis Díaz beim Abschlusstraining in München dabei. Der Kolumbianer kann am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) in London gegen Gnabrys früheren Verein FC Arsenal wegen seiner Rotsperre aus der Partie gegen Paris Saint-Germain aber nicht mitmachen. Díaz ist für drei Königsklassen-Partien gesperrt worden.

Nur ein Bayern-Star fehlt

Außer dem Langzeitverletzten Jamal Musiala waren alle Spieler des Kaders von Trainer Vincent Kompany beim Abschlusstraining am Clubgelände an der Säbener Straße dabei. Auch Offensiv-Juwel Lennart Karl, das zuletzt leichte Beschwerden hatte.

Fühlt sich beim FC Bayern wohl: Harry Kane. (Archivfoto)
Fühlt sich beim FC Bayern wohl: Harry Kane. (Archivfoto)
Der FC Bayern und Arsenal gewannen wie auch Inter Mailand bisher ihre vier Gruppenspiele in dieser Königsklassen-Saison und belegen in der Tabelle Platz eins und zwei. Ein Sieg im direkten Duell würde einen riesigen Schritt für die direkte Achtelfinal-Qualifikation bedeuten. 

Starke Münchner Bilanz

In den vergangenen Duellen hatten die Londoner, die in dieser Champions-League-Saison noch ohne Gegentor sind, regelmäßig das Nachsehen. Der letzte Erfolg gegen die Münchner liegt auch schon länger zurück: Im Oktober 2015 gewannen die Gunners in der Gruppenphase zu Hause mit 2:0. Seitdem trafen beide Teams noch fünfmal aufeinander – und der FC Bayern entschied vier dieser Duelle für sich, bei einer mehr als deutlichen Tordifferenz von 18:4.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen erfolgte im Champions-League-Viertelfinale der Saison 2023/24. Nach einem 2:2 in London setzte sich der FC Bayern im Rückspiel im eigenen Stadion mit 1:0 durch und löste so das Halbfinal-Ticket. Mittelfeldchef Joshua Kimmich erzielte damals den entscheidenden Treffer.

Freut sich auf ein Champions-League-Duell der Extra-Klasse: Bayern-Trainer Vincent Kompany. (Archivfoto)
Freut sich auf ein Champions-League-Duell der Extra-Klasse: Bayern-Trainer Vincent Kompany. (Archivfoto)
(dpa)

