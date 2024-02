Götze bei Dynamo-Spiel mit blutendem Gesicht beleidigt und bespuckt - so reagiert der Verein

Mario Götzes Bruder Felix spielt beim Drittligisten Rot-Weiss Essen. Am Samstag verletzt er sich beim Spiel in Dresden am Kopf. Was danach passiert, hat ihn schockiert.

Dresden. Felix Götze, Bruder des einstigen WM-Siegtorschützen Mario, hat mit Fassungslosigkeit auf die Vorkommnisse beim Drittliga-Spiel seines Clubs Rot-Weiss Essen bei Dynamo Dresden (2:2) reagiert.

"Gestern habe ich das erste Mal in meiner Fußballkarriere geweint. Nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden. Es gibt Grenzen und die wurden gestern leider überschritten", schrieb Götze auf Instagram.

Der 26-Jährige war mit einer blutenden Platzwunde auf einer Trage vom Platz gebracht worden. Daraufhin war er mit "Auf-Wiedersehen-Rufen" aus dem Dynamo-Fanblock verabschiedet worden. Auch mussten ihn die Sanitäter mit Regenschirmen vor Wurfgeschossen aus der Kurve schützen.

Dynamo gibt Stellungnahme ab

Dynamo Dresden meldete sich nun zu den Vorwürfen. "Bei aller sportlicher Rivalität sollte in jeder Situation, insbesondere bei Verletzungen der Spieler, der Fairplay-Gedanke auf und neben dem Platz im Vordergrund stehen", sagte Kommunikationschef David Fischer in einer Vereinsmitteilung. Er bat Götze um Entschuldigung für die Vorfälle.

"Ich liebe diesen Sport und ich schätze alle Fans, denn ohne euch wäre der Fußball nicht das, was er ist", schrieb Götze weiter: "Aber, bei allen Emotionen, dürfen gewisse Grenzen einfach nicht überschritten werden - das war gestern leider der Fall. In jedem Trikot, das unten auf dem Rasen getragen wird, steckt ein Mensch!"

Götze hatte sich kurz vor Schluss bei einer Rettungsaktion verletzt. Er stieß dabei mit dem Dresdner Jakob Lemmer zusammen und wurde daraufhin vom Platz getragen.

Götze, dessen Platzwunde genäht wurde, konnte das Krankenhaus am Samstagabend wieder verlassen und nach Essen zurückfahren. "Weitere Untersuchungen gingen glücklicherweise ohne Auffälligkeiten aus", schrieb RW Essen am Sonntag auf Instagram. (dpa/tt)