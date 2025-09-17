Götze fehlt Frankfurt zum Königsklassen-Auftakt

Eintracht Frankfurt startet gegen Galatasaray Istanbul ohne Routinier Götze in die Ligaphase der Königsklasse. Die Vorfreude ist dennoch groß.

Frankfurt/Main. Routinier Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt zum Auftakt der Champions League gegen Galatasaray Istanbul. Der Weltmeister von 2014, der zuletzt schon die Bundesligaspiele bei der TSG 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, steht nicht im Kader der Hessen für das Duell mit dem türkischen Meister am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN).

Der 33-Jährige absolvierte zwar das Abschlusstraining mit der Mannschaft, ist aber noch keine Option für die Partie. "Mario ist diese Woche wieder eingestiegen. Er hat gestern und heute die Einheiten mitgemacht, aber er wird für morgen noch keine Rolle spielen", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller. "Wir hoffen, dass er am Sonntag gegen Union Berlin in den Kader zurückkehren kann."

Neben Götze fehlt auch Rasmus Kristensen, der mit einer Muskelverletzung für unbestimmte Zeit ausfällt. Für den dänischen Nationalspieler dürfte U21-Nationalspieler Nathaniel Brown in die Anfangsformation des Fußball-Bundesligisten rücken. Der 22-Jährige soll die Kreise von Leroy Sané stören. "Ich bin mir sicher, dass er ein gutes Spiel machen wird. Wir müssen insgesamt gut im Kollektiv verteidigen", sagte Toppmöller.

Eintracht ist heiß auf die Königsklasse

Die Rückkehr auf Europas größte Fußball-Bühne nach 940 Tagen elektrisiert auch den Eintracht-Trainer. "Das wird eine geile Erfahrung für uns", sagte der 44-Jährige und ergänzte: "Es fühlt sich außergewöhnlich an, mit Eintracht Frankfurt in der Champions League zu spielen, und das ist es auch. Wir wissen um die Besonderheit der europäischen Nächte hier. Die Jungs sollen das genießen." (dpa)