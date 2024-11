Gold in Finnland: Curling-Männer holen EM-Titel

Die deutschen Curling-Männer holen mit einem Sieg gegen den Titelverteidiger EM-Gold in Finnland. Der Titel-Gewinn beendet eine lange Durststrecke.

Lohja.

Die deutschen Curling-Männer sind nach 20 Jahren wieder die Nummer eins in Europa. Das Team um Skip Marc Muskatewitz setzte sich im finnischen Lohja im EM-Finale mit 9:7 gegen Titelverteidiger und Rekord-Champion Schottland durch. Den letzten großen Titel im Männerbereich gab es 2004. Damals führte Sebastian Stock die deutsche Crew in Bulgarien zum EM-Sieg.

"Es fühlt sich großartig an. Alles hat geklappt in dieser Woche", sagte Muskatewitz nach dem Sieg gegen die favorisierten Schotten beim TV-Sender Eurosport. "Wir hatten heute nichts zu verlieren gegen das beste Team der Welt."

Das Ticket für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Kanada hatte das Team von Bundestrainer Uli Kapp schon im Turnierverlauf gelöst. Dort geht es dann auch um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Zuletzt waren deutsche Curler 2014 in Sotschi bei Olympia dabei.

(dpa)