Goldene Schuhe aus dem Erzgebirge für 50 Jahre in der Luft: Thüringer ist der dienstälteste Skispringer Deutschlands

Der 54-Jährige vom Tabarzer SV springt noch länger als Japans Volksheld Noriaki Kasai. Auch am Weltcupwochenende in Klingenthal lebte er seine Leidenschaft als „Versuchskaninchen“ aus.

Vom Ski-Adler zum „Versuchskaninchen“ – für Marko Gohlke bedeutet die ungewöhnliche Metamorphose in erster Linie Glück. Glück, seine Leidenschaft auch noch im Alter von 54 Jahren ausüben zu können. Der einstige Skisprungvollprofi hat nach seiner aktiven Leistungssportkarriere seinen Beruf einfach in der Freizeit weiter betrieben. Am...