Gosens-Doppelpack zu wenig - Florenz scheitert an Betis

Robin Gosens trifft zweimal im Halbfinale der Conference League für Florenz - nach Verlängerung jubelt aber Betis Sevilla. Im Finale wartet nun der FC Chelsea.

Florenz.

Trotz eines Doppelpacks von Robin Gosens hat die AC Florenz den Einzug ins Finale der Conference League verpasst. Beim 2:2 (2:1, 2:1) nach Verlängerung gegen Betis Sevilla traf der deutsche Fußball-Nationalspieler in der 34. und 42. Minute jeweils nach Eckstößen per Kopf für die Heimelf. Für den italienischen Club reichte das nach der 1:2-Hinspielniederlage in Spanien aber nicht, um das Endspiel am 28. Mai im polnischen Breslau zu erreichen.