Grammozis neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern

Der Ex-Schalker Dimitrios Grammozis soll den zuletzt schwächelnden FCK wieder in die Spur bringen. Der Traditionsclub präsentiert drei Tage nach dem Aus für Dirk Schuster den Nachfolger.

Kaiserslautern. Dimitrios Grammozis ist neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern und damit Nachfolger des vergangene Woche überraschend beurlaubten Dirk Schuster.

Der 45-Jährige wird beim pfälzischen Fußball-Zweitligisten mit dem neuen Assistenten Sven Piepenbrock die nächste Trainingseinheit auf dem Betzenberg leiten, wie der FCK mitteilte.

Über die Vertragsdauer machte Kaiserslautern keine Angaben. Grammozis spielte von 2000 bis 2005 nach seiner Station beim Hamburger SV in Kaiserslautern. Der Deutsch-Grieche musste im März 2022 als Chefcoach des FC Schalke 04 gehen, da der angestrebte Wiederaufstieg der Königsblauen ins Oberhaus nicht in Sicht war, und war seitdem ohne Anstellung. Zuvor hatte er den SV Darmstadt 98 in der zweiten Liga trainiert.

Die Lauterer hatten zuvor eine 1:4-Niederlage beim 1. FC Magdeburg kassiert und sind nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie ins untere Tabellen-Mittelfeld abgerutscht. (dpa)