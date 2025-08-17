Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Große Abschiedsshow für Grambusch - Damen verpassen Titel

Mats Grambusch mit seinem letzten Pokal.
Mats Grambusch mit seinem letzten Pokal. Bild: Federico Gambarini/dpa
Die Niederlande sind zum 13. Mal Europameister.
Die Niederlande sind zum 13. Mal Europameister. Bild: Federico Gambarini/dpa
Die deutsche Mannschaft hat einen großen Kampf gezeigt.
Die deutsche Mannschaft hat einen großen Kampf gezeigt. Bild: Federico Gambarini/dpa
Sport-Mix
Große Abschiedsshow für Grambusch - Damen verpassen Titel
Morten Ritter, dpa
Mit dem Sieg über das weltbeste Hockeyteam ist bei den Herrn eine Goldene Generation gewachsen. Die Damen mussten sich mit Silber begnügen.

Mönchengladbach.

Im goldenen Konfettiregen des tosenden Hockey-Parks ging es nach dem großen Sieg nur um einen Spieler. "Ich weiß gerade nicht, was mich glücklicher macht, der Europameister-Titel oder die Art und Weise wie Mats Grambusch hier verabschiedet wird", sagte Bundestrainer André Henning nach dem ersten EM-Titel seit zwölf Jahren und dem dritten großen Finale in Serie mit dem WM-Gewinn und Olympia-Silber. 

Für den 32-jährigen Grambusch war der 4:1-Finalsieg im Penalty-Shootout gegen das Weltklasse-Team der Niederländer in Mönchengladbach das letzte Spiel in seiner Nationalmannschaftskarriere. Im Shootout kniff der Kapitän allerdings. "Der Trainer hat mich gefragt, Mats schießt du? Ich habe gesagt: André, ich habe noch nie nein gesagt zu dir, aber ich glaube, dass meine Cojones gerade zu klein sind", erzählte Grambusch später. 

Grambusch als bester Spieler des Turniers geehrt

Bei seiner großen Abschiedsshow mit der Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers, den feiernden Zuschauern, den vielen Interviews und Fragen zu seinem Karriereende wollte der Kapitän einfach mal nicht vorangehen. Zudem gab es ja noch die Geschichte seines Fehlschusses im EM-Halbfinale 2023. 

In seinem letzten Turnier wurde Mats Grambusch zum besten Spieler des Turniers gewählt.
In seinem letzten Turnier wurde Mats Grambusch zum besten Spieler des Turniers gewählt. Bild: Federico Gambarini/dpa
In seinem letzten Turnier wurde Mats Grambusch zum besten Spieler des Turniers gewählt.
In seinem letzten Turnier wurde Mats Grambusch zum besten Spieler des Turniers gewählt. Bild: Federico Gambarini/dpa

Für den Trainer und die Mannschaft hat der Erfolg im Prestige-Duell mit den Niederländern eine besondere Bedeutung. "Das war einer der größten Momente in unserem Sportlerleben. So ein Spiel werden wir wohl nicht mehr bekommen, vor gefühlt 30.000 Menschen bei einer Heim-EM das Spiel so umzubiegen", jubelte der Bundestrainer nach dem Gewinn des neunten EM-Titels gegen eine überlegene niederländische Mannschaft, der man gerade auch dank des überragenden Jean-Paul Danneberg im Tor noch ein 1:1 nach 60 Minuten abringen konnte.

Beste Shootout-Mannschaft der Welt 

Aber im Shootout zeigte der Titelverteidiger Nerven. Für Henning war das keine Überraschung. "Ich habe immer sagt, wir sind die beste Shootout-Mannschaft der Welt. Jean ist ein herausragender Penalty-Keeper", betonte der Bundestrainer. Bei Danneberg, dem jüngsten Spieler im Team, flossen im Interview mit Magenta TV die Tränen. "Das ist unglaublich. Das ist die beste Mannschaft, in der ich je gespielt habe", sagte der 22-Jährige.

Der überragende Danneberg war beim Penalty nicht zu überwinden.
Der überragende Danneberg war beim Penalty nicht zu überwinden. Bild: Federico Gambarini/dpa
Der überragende Danneberg war beim Penalty nicht zu überwinden.
Der überragende Danneberg war beim Penalty nicht zu überwinden. Bild: Federico Gambarini/dpa

Henning hat einen Vertrag bis 2028

Die Mannschaft wird ihren erfolgreichen Weg mit dem Trainer und ohne ihren Kapitän weitergehen. Henning hat einen Vertrag bis 2028 und wird bis dahin noch eine EM, eine WM und die Olympischen Spielen in Los Angeles haben. "Olympia-Gold würde noch gehen", sagte der 41-Jährige. Für den Deutschen Hockey-Bund ist Henning ein Glücksfall. "Er macht das fantastisch. Wie er die Mannschaft führt, auch seine spezielle Herangehensweise. Damit sind wir absolut zufrieden", sagte DHB-Sportdirektor Martin Schultze der Deutschen Presse-Agentur. 

Grambusch wird der Mannschaft nicht mehr zur Verfügung stehen, auch Lukas Windfeder beendet seine Karriere, doch die jungen Spieler scharren schon mit den Hufen. "Der Trainer hat eine fantastisch große Auswahl, auch an Spielern, die jetzt nicht nominiert werden konnten. Das sind immer große Verluste, wenn so erfahrene Spieler abtreten", sagte Schultze. "Da müssen dann andere Leute reinrücken. Das bekommt André gut hin."

Erfolgstrainer André Henning: Weltmeister, Europameister und Olympia-Silber.
Erfolgstrainer André Henning: Weltmeister, Europameister und Olympia-Silber. Bild: Federico Gambarini/dpa
Erfolgstrainer André Henning: Weltmeister, Europameister und Olympia-Silber.
Erfolgstrainer André Henning: Weltmeister, Europameister und Olympia-Silber. Bild: Federico Gambarini/dpa

Silber für Damen Gold wert

Für den DHB war die zweite Ausrichtung einer EM nacheinander in Europas größtem Hockeystadion vor allem sportlich ein großer Erfolg. Beide Teams haben eine wertvolle Medaille gewonnen, die 2023 medaillenlosen Herren als Europameister, die überraschend ins Finale eingezogene junge Damen-Mannschaft Silber nach der knappen 1:2-Niederlage im Endspiel gegen übermächtigen Niederländerinnen, die aber nach 2:0-Führung lange um den Sieg bangen mussten, da Lisa Nolte noch der Anschlusstreffer gelang. 

"Das war ein großer Fight von uns. Das Ergebnis ist sehr bitter", sagte Selin Oruz, die ihre Nationalmannschaftskarriere beendet. "Heute sind wir ein bisschen traurig, aber die Mädels können stolz sein. Sie haben toll gekämpft", sagte Bundestrainerin Janneke Schopman bei Magenta TV. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
