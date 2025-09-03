Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gündogan: Emotionale Worte nach Wechsel zu Galatasaray

Verabschiedete sich von Manchester Richtung Istanbul: Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Verabschiedete sich von Manchester Richtung Istanbul: Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Gündogan: Emotionale Worte nach Wechsel zu Galatasaray
Für Ilkay Gündogan beginnt in Istanbul ein neues Kapitel. Es ist in vielerlei Hinsicht ein spezieller Transfer für den 34-Jährigen. In den sozialen Medien verabschiedet er sich von den City-Fans.

Istanbul.

Mit einem emotionalen Statement hat sich Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan nach dem Wechsel zu Galatasaray Istanbul von den Fans seines früheren Clubs Manchester City verabschiedet. Der Grund, warum er gehe, sei ganz einfach, erklärte der Mittelfeldspieler über die sozialen Medien: "Ich will immer noch so oft wie möglich Fußball spielen, denn das liebe ich am meisten."

Er werde bald 35 Jahre alt, schrieb Gündogan. "Aber ich fühle mich immer noch sehr fit und glaube wirklich, dass ich weiterhin auf hohem Niveau für ein Champions-League-Team auflaufen kann." Zudem könne er nun für den Lieblingsclub seiner Kindheit spielen, "in einem Land, das mir so viel bedeutet".

Gündogan war am Dienstag ablösefrei zu Galatasaray gewechselt und hatte bei seinem neuen Arbeitgeber einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Auf seinen Social-Media-Kanälen hatte der gebürtige Gelsenkirchener mit türkischen Wurzeln ein Kinderbild von sich mit einem Gala-Cappy auf dem Kopf gepostet. Der Club hatte Live-Bilder von der Ankunft des 82-maligen Nationalspielers im Heimatland seiner Eltern veröffentlicht.

"Unglaubliche Ära" mit City und Pep Guardiola

Bei City hatte Gündogan zuletzt nicht mehr an seine ruhmreiche Zeit anknüpfen können. Er verstehe, dass der Club nach einer "unglaublichen Ära" an einem Neuanfang arbeite, schrieb der frühere Bundesliga-Profi. Er werde "niemals vergessen, was dieser großartige Verein über so viele Jahre für mich getan hat. Die meiste Zeit hier war absolut fantastisch und unglaublich erfolgreich."

Stadt und Verein hätten einen besonderen Platz in seinem Herzen. Sein Dank gelte auch Trainer Pep Guardiola, "der diese tolle Zeit möglich gemacht hat".

Gündogan spielte insgesamt acht Jahre für City: von 2016 bis 2023 und nach einem kurzen Intermezzo beim FC Barcelona auch in der vergangenen Saison noch einmal. Er gewann mit dem Club unter anderem fünfmal die englische Meisterschaft und 2023 die Champions League. (dpa)

