Gündogan stellt sich bei Barça vor - und macht Fans Hoffnung

Ilkay Gündogan hat zuletzt mit Manchester City die Champions League gewonnen. Dieses Ziel strebt er nun auch mit seinem neuen Verein an.

Barcelona. Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat den Fans des spanischen Meisters FC Barcelona bei seiner Vorstellung gleich etwas Hoffnung auf den ersten Gewinn der Champions League seit 2015 gemacht.

"Ich denke, dass ich nach mehreren Jahren gesehen habe, was es braucht, um die Champions League zu gewinnen", sagte Gündogan in Barcelona. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler, der vor dem Wechsel in diesem Sommer nach Spanien mit Manchester City die Königsklasse gewann, wolle "bestimmte Ideen weitergeben". Er betonte aber auch: "Es gibt Dinge, die sich der Kontrolle entziehen."

Gündogan verriet auch, dass Barça-Stürmer Robert Lewandowski seine Vorfreude auf Barcelona gesteigert habe. Er habe sich nach dem Testspiel zwischen Deutschland und Polen im Juni in Warschau (0:1) mit dem früheren Dortmund- und Bayern-Profi über Barcelona unterhalten. "Mich hat das Funkeln in seinen Augen fasziniert, als er über sein Leben in Barcelona und über Barça sprach", berichtete Gündogan.

Laporta: Wollen um Champions-League-Titel spielen

Allerdings habe er schon vor diesem Gespräch die Entscheidung getroffen, Manchester zu verlassen und zum Verein von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen zu wechseln, versicherte Gündogan. City-Coach Pep Guardiola habe nichts tun können, um ihn zum Verbleib zu überreden, denn: "Für mich war alles klar."

Bei der offiziellen Vorstellung erzählte Barcelona-Präsident Joan Laporta: "Gündogan war der erste Spieler, um den (Trainer) Xavi gebeten hat." Zu Gündogan sagte der Club-Boss: "Letzte Saison haben wir die Liga gewonnen, Ilkay, aber das Ziel ist, dass wir nun in der Champions League um den Titel spielen."

Gündogan unterschrieb in Barcelona einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 mit der Option für eine weitere Saison, wie der Club Ende Juni mitgeteilt hatte. Die festgeschriebene Ablösesumme liege bei 400 Millionen Euro. Er war im Sommer 2016 von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. (dpa)