Gündogan über Bayern-Krise: "Überrascht mich sehr"

Für Ilkay Gündogan ist Bayern-Coach Thomas Tuchel einer der besten Trainer in Europa. Der Barcelona-Profi wundert sich über die Bayern-Krise.

Barcelona. Ilkay Gündogan wundert sich über die sportliche Krise des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München. "Dass der FC Bayern nun solche Schwierigkeiten hat, überrascht mich sehr", sagte der Barcelona-Profi der Deutschen Presse-Agentur.

Die Münchner hatten am Sonntag mit dem 2:3 beim VfL Bochum die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie kassiert und haben in der Bundesliga als Zweiter bereits acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel rechnet trotz der Job-Garantie seines Chefs Jan-Christian Dreesen in den nächsten Tagen mit intensiven Diskussionen um seine Person.

Auf Tuchel lässt Gündogan allerdings nichts kommen. Die Bayern hätten mit Tuchel "eigentlich einen der besten Trainer in Europa. Über ihn kann ich nur Positives sagen aus meiner einjährigen Zusammenarbeit beim BVB", sagte der ehemalige Profi von Borussia Dortmund.

Tuchel sei "taktisch überragend und ein extrem ehrlicher, offener Typ. Mit dieser Art kam ich persönlich sehr gut zurecht", sagte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. (dpa)