  • Gündogan zu Galatasaray - Wiedersehen mit Sané

Der Wechsel von Ilkay Gündogan zu Galatasaray rückt näher. (Archivbild)
Der Wechsel von Ilkay Gündogan zu Galatasaray rückt näher. (Archivbild)
Fußball
Gündogan zu Galatasaray - Wiedersehen mit Sané
Ilkay Gündogan war bei Manchester City kaum noch gefragt - jetzt hat er in der Heimat seiner Eltern einen neuen Club gefunden. Dort trifft er auf einen alten Bekannten.

Istanbul/Düsseldorf.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan wechselt in die Türkei zu Galatasaray Istanbul. Der 34-Jährige postete auf seinen Social-Media-Kanälen ein Kinderbild von sich mit einem Gala-Cappy auf dem Kopf, dazu zwei Herzchen in den Club-Farben Gelb und Rot sowie einen Emoji-Löwen. Am Abend bestätigte der türkische Club die ablösefreie Verpflichtung. Demnach erhält Gündogan einen Zweijahresvertrag bis 2027 mit einem Nettogehalt von 4,5 Millionen Euro pro Spielzeit.

"Ich bin sehr glücklich. Es ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie", wurde der gebürtige Gelsenkirchener mit türkischen Wurzeln auf der Internetseite des Traditionsclubs nach der Ankunft in Istanbul zitiert. Der Mittelfeldspieler äußerte sich auch zu Ex-Nationalmannschaftskollege Leroy Sané, mit dem er nun bei Gala wieder zusammenspielen wird: "Sané und ich sind gute Freunde. Wir spielen gut zusammen."

Medizincheck statt Ehrung

Live-Bilder von der Ankunft zeigte der Club auf seinem Youtube-Kanal. Ähnliches hatte er für die Fans schon bei der ebenfalls mit viel Euphorie begleiteten Verpflichtung des Ex-Münchners Sané getan. Der Stürmer war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern an den Bosporus gewechselt.

Gündogan hatte zuvor seine Teilnahme an einer Preisverleihung am Dienstag in Düsseldorf mit dem Hinweis auf einen Vereinswechsel abgesagt. Er hätte dort von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit der Mevlüde-Genç-Medaille ausgezeichnet werden sollen. Sie wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich für Verständigung und Toleranz einsetzen.

Bei Man City nicht mehr benötigt

Bei Manchester City konnte Gündogan zuletzt nicht mehr an seine erfolgreichen Zeiten anknüpfen und galt schon länger als Verkaufskandidat. Während das Transferfenster in den meisten europäischen Ländern am Montag schloss, sind Wechsel in die Türkei noch bis zum 12. September möglich. 

Galatasaray ist am 18. September erster Gegner von Eintracht Frankfurt in der Champions League. Am 28. Januar 2026 ist der türkische Spitzenreiter zum Abschluss der Ligaphase der europäischen Königsklasse auch bei Manchester City zu Gast. (dpa)

