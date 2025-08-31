Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Guirassy-Doppelpack rettet BVB gegen Union

Serhou Guirassy bejubelt mit Sturmpartner Maximilian Beier seine Führung.
Serhou Guirassy bejubelt mit Sturmpartner Maximilian Beier seine Führung. Bild: Federico Gambarini/dpa
Der erste Heimsieg für das Team von Trainer Niko Kovac ist perfekt.
Der erste Heimsieg für das Team von Trainer Niko Kovac ist perfekt. Bild: Federico Gambarini/dpa
Serhou Guirassy bejubelt mit Sturmpartner Maximilian Beier seine Führung.
Serhou Guirassy bejubelt mit Sturmpartner Maximilian Beier seine Führung. Bild: Federico Gambarini/dpa
Der erste Heimsieg für das Team von Trainer Niko Kovac ist perfekt.
Der erste Heimsieg für das Team von Trainer Niko Kovac ist perfekt. Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
Guirassy-Doppelpack rettet BVB gegen Union
Carsten Lappe, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Torjäger Guirassy und Neuzugang Anselmino sind die Lichtblicke bei Borussia Dortmund beim Heimsieg gegen Union Berlin. Ansonsten gibt es aber noch viel Steigerungspotenzial.

Dortmund.

Serhou Guirassy schlenderte zufrieden auf seinen gelben Socken über den Rasen des Dortmunder Stadions. Auf den Torjäger war beim BVB mal wieder Verlass. Mit zwei Toren avancierte Guirassy beim 3:0 (1:0) gegen Union Berlin einmal mehr zum Matchwinner und bewahrte den BVB vor einem Bundesliga-Fehlstart.

"Wir mussten eine Reaktion nach dem schlechten Spiel in St. Pauli zeigen. Vor unseren Fans ist es einfacher zu spielen. Wir haben uns den Sieg zu 100 Prozent verdient. Wir haben unser Spiel gemacht. Es war ein gutes Spiel, so müssen wir weitermachen", sagte Guirassy, der in der 44. und 58. Minute traf, bei DAZN. Der eingewechselte Felix Nmecha machte alles klar (81.). 

Noch kein Berliner Punktgewinn in Dortmund

Berlin war unterdessen erneut ein gerngesehener Gast. Bislang gaben die Westfalen im eigenen Stadion noch nie einen Punkt in einem Bundesligaspiel gegen die Köpenicker ab, die auch diesmal wieder extrem harmlos blieben und aus dem Spiel heraus kaum zu Torchancen kamen. Und Guirassy bekam Union einfach nicht in den Griff. "Dortmund ist eine unglaublich starke Mannschaft, vor allem zu Hause. Guirassy ist ein Topspieler, den kann man nicht immer wegverteidigen", meinte Christopher Trimmel.

Trotz des am Ende klaren Sieges blieb das Team von Trainer Niko Kovac, das am ersten Spieltag eine 3:1-Führung beim FC St. Pauli (3:3) noch verspielt hatte, aber noch vieles schuldig. Ohne viel Tempo und Dynamik taten sich die Dortmunder diesmal sehr schwer. 

Starkes Anselmino-Debüt

Angesichts der Personalprobleme in der Dortmunder Abwehr kam der vom FC Chelsea ausgeliehene Aarón Anselmino sogleich zu seinem Startelfdebüt. Der Argentinier war erst in den vergangenen Tagen verpflichtet worden. Er musste wegen der Ausfälle von Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle (alle verletzt) sowie Filippo Mane (Rotsperre) sogleich ran und war einer der wenigen Lichtblicke im Dortmunder Spiel.

Der 20 Jahre alte Innenverteidiger war einer von drei neuen Spielern, die Kovac im Vergleich zum enttäuschenden Spiel zum Bundesliga-Auftakt neu in die Mannschaft berufen hatte. Angreifer Fábio Silva dagegen, der Ende der Woche für 20 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet worden war, stand noch nicht im Kader. "Er wird in den kommenden zwei Wochen intensiv arbeiten", sagte Kovac vor dem Spiel bei DAZN zur anstehenden Länderspielpause. Demnach leidet der Portugiese noch an Adduktorenproblemen. 

Unions Andrej Ilic spielte nach einem Zusammenstoß mit einem Kopf-Verband weiter.
Unions Andrej Ilic spielte nach einem Zusammenstoß mit einem Kopf-Verband weiter. Bild: Federico Gambarini/dpa
Unions Andrej Ilic spielte nach einem Zusammenstoß mit einem Kopf-Verband weiter.
Unions Andrej Ilic spielte nach einem Zusammenstoß mit einem Kopf-Verband weiter. Bild: Federico Gambarini/dpa

Anders als beim furiosen 6:0 gegen Union im Frühjahr kam das Spiel des BVB diesmal nicht recht in Fahrt. Erster Aufreger im Spiel war ein heftiger Zusammenstoß nach einer guten Viertelstunde zwischen Jobe Bellingham und Berlins Andrej Ilic, der nach minutenlanger Behandlungspause anschließend mit einem Kopfverband weiterspielte.

Guirassy erst unglücklich, dann spielentscheidend

Die große Chance zur Dortmunder Führung resultierte aus einem krassen individuellen Fehler von Unions Tom Rothe, der einen zu kurzen Rückpass auf Torhüter Frederik Rönnow spielte. Guirassy lief dazwischen und alleine auf Rönnow zu, vergab hier aber noch kläglich. Schon kurz zuvor hatte der Torjäger eine gute Chance allzu leichtfertig vergeben. 

Kurz vor der Halbzeitpause durfte Guirassy dann aber doch noch jubeln, als er eine gute Hereingabe von Yan Couto nach dessen toller vorherigen Einzelleistung verwandelte und sich dabei im Zweikampf gegen Leopold Querfeld durchgesetzt hatte. Damit war die erste Halbzeit zumindest vom Ergebnis her gerettet und dem BVB blieb womöglich ein Pfeifkonzert erspart.

Union-Trainer Baumgart sah einen harmlosen Auftritt seines Teams.
Union-Trainer Baumgart sah einen harmlosen Auftritt seines Teams. Bild: Federico Gambarini/dpa
Union-Trainer Baumgart sah einen harmlosen Auftritt seines Teams.
Union-Trainer Baumgart sah einen harmlosen Auftritt seines Teams. Bild: Federico Gambarini/dpa

 

Auch nach der Pause kamen die Dortmunder schlecht ins Spiel und kassierten nach einer Ecke beinahe den Ausgleich. BVB-Keeper Gregor Kobel entschärfte einen Kopfball von Ilic aber glänzend (47.). Es war eine der wenigen gefährlichen Aktionen der Gäste im gesamten Spiel. 

Trotz Gerüchten: Beier spielt, aber enttäuscht

Elf Minuten später sorgte das 2:0 endlich für Ruhe. Per Lupfer nach Zuspiel von Maximilian Beier überwand Guirassy Rönnow erneut. Guirassys Sturmpartner stand etwas überraschend in der Startelf, nachdem es in den vergangenen Tagen noch Wechselgerüchte um Beier gegeben hatte. Der 22-Jährige spielte von seiner Torvorlage abgesehen aber unglücklich. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Nmecha, der kurz zuvor erst eingewechselt worden war. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
4 min.
Guirassy rettet schwachen BVB - Mühsames 1:0 in Essen
Serhou Guirassy (r) schoss das Tor des Tages.
Das war knapp: Borussia Dortmund entgeht im DFB-Pokal nur mit viel Mühe einer Blamage. Die beiden entscheidenden Protagonisten sind ganz vorne und ganz hinten.
Patrick Reichardt, dpa
01.09.2025
3 min.
Traum-Debüt und Super-Torjäger: Kovac lobt zwei BVB-Profis
Besser als Harry Kane: Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy
Was wäre Borussia Dortmund nur ohne Serhou Guirassy? Nach seinem Doppelpack beim 3:0 gegen Union Berlin kommen Vergleiche mit Erling Haaland auf. Das größte Lob bekommt aber ein ganz junger Debütant.
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
Mehr Artikel