Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Guter Schritt nach vorn": Flekken trotz Remis optimistisch

Keeper Mark Flekken nach dem Remis mit der Mannschaft.
Keeper Mark Flekken nach dem Remis mit der Mannschaft. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Keeper Mark Flekken nach dem Remis mit der Mannschaft.
Keeper Mark Flekken nach dem Remis mit der Mannschaft. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fußball
"Guter Schritt nach vorn": Flekken trotz Remis optimistisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im zweiten Spiel in der Champions League spielt Bayer Leverkusen erneut nur Unentschieden. Mark Flekken sieht in dem Remis gegen Eindhoven trotzdem einen echten Fortschritt.

Leverkusen.

Trotz des erneuten Unentschiedens in der Champions League erkennt Bayer Leverkusens Torhüter Mark Flekken positive Entwicklungen in der Mannschaft. "Es war kein schlechtes Spiel von uns. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir sind hier mit dem Verein mitten in einem ordentlichen Prozess und das ist jetzt heute ein sehr guter Fortschritt in die richtige Richtung gewesen für uns als Mannschaft", sagte der Niederländer nach dem 1:1 gegen PSV Eindhoven. 

Angesichts der kommenden Aufgaben gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City und Newcastle United wird die Herausforderung nach dem zweiten Remis in der Königsklasse aber größer. "Wenn wir ständig wachsen können als Mannschaft, dann habe ich auch keine Angst vor den großen Mannschaften. Das liegt jetzt an uns und am Trainer-Team, alles zu analysieren", sagte Flekken mit Blick auf die weiteren Gegner. 

Die hohe Dichte an Spielen biete der Mannschaft nun die Chance, sich auf dem Platz besser kennenzulernen und besser einzuspielen. "Wir brauchen jetzt diese Fortschritte in der Chemie, im Zusammenspiel und im Mannschaft sein", betonte der Keeper. "Es war definitiv nicht alles perfekt heute, aber es war ein guter Fortschritt, ein guter Schritt nach vorn. So wollen wir auf jeden Fall Spiel für Spiel wieder einen Schritt nach vorn machen." Bereits am Samstag ist der Vizemeister gegen Union Berlin (15.30 Uhr) gefordert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
Druck wächst: Leverkusen verspielt Führung gegen PSV
Ismael Saibari trifft zum Ausgleich.
Bayer Leverkusen kommt in der Champions League nicht richtig in Fahrt. Gegen die PSV Eindhoven reicht es trotz Chancenplus nur zu einem Remis.
Jana Glose, dpa
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
30.09.2025
3 min.
Hjulmand sucht Torjäger-Ersatz und benötigt drei Punkte
Nachwuchsstürmer Kofane könnte für den verletzten Schick spielen. (Foto Archiv)
Es ist keine leichte Aufgabe für Bayers neuen Trainer: Neue Mannschaft formieren, verletzte Spieler ersetzen und in der Champions League gewinnen.
Morten Ritter, dpa
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
Mehr Artikel