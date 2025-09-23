Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gwinn-Comeback bei Bayerns Sieg gegen Freiburg

Giulia Gwinn kehrte nach ihrer langen Verletzung zurück auf den Rasen. (Archivbild)
Giulia Gwinn kehrte nach ihrer langen Verletzung zurück auf den Rasen. (Archivbild)
Fußball
Gwinn-Comeback bei Bayerns Sieg gegen Freiburg
Darauf hatte Giulia Gwinn wochenlang hingearbeitet: Beim Bundesligaspiel gegen Ex-Club Freiburg kehrt die Nationalspielerin zurück auf den Rasen. Für den FC Bayern bringt das Spiel noch etwas Gutes.

München.

Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn hat zweieinhalb Monate nach ihrer Knieverletzung bei der EM ihr Comeback gefeiert. Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin wurde beim 4:0 (1:0) des FC Bayern München in der Bundesliga gegen den SC Freiburg in der 74. Minute eingewechselt. 

Gwinn hatte bereits am Samstag beim 0:0 gegen Carl Zeiss Jena auf der Bank gesessen, war da aber nicht zum Einsatz gekommen. Bayern-Trainer José Barcala betonte: "Wir müssen Giulia behutsam aufbauen." 

Verletzt bei der Europameisterschaft

Die Star-Spielerin hatte sich beim EM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Polen (2:0) Anfang Juli in der Schweiz eine Innenbandverletzung am linken Knie zugezogen und fiel für den Rest des Turniers aus. 

Die Bayern-Frauen verdrängten mit dem Erfolg am vierten Spieltag Gwinns Ex-Club Freiburg von der Tabellenspitze. Vanessa Gilles (16. Minute), Lena Oberdorf (63.), Lea Schüller (80.) und Klara Bühl (90.) erzielten die Tore für den Meister und Pokalsieger. (dpa)

