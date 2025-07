Gwinn nach EM-Aus: "Und dann zerfällt alles in Minuten"

Für das DFB-Team ist das EM-Aus von Giulia Gwinn ein großer Schock. Nun meldet sich die Kapitänin in den sozialen Medien selbst zu Wort.

Zürich.

Mit emotionalen Worten hat sich Giulia Gwinn nach ihrem verletzungsbedingten Aus bei der Europameisterschaft in der Schweiz zu Wort gemeldet. "Fußball, du lässt einen fliegen und manchmal auch ganz tief fallen", schrieb die 26 Jahre alte Rechtsverteidigerin bei Instagram. "Kapitänin beim EM-Auftakt, voller Stolz, voller Glaube und Überzeugung. So viel investiert, so groß geträumt. Und dann zerfällt alles in Minuten."