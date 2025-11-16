Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Haaland schießt Norwegen in Italien zur WM - Portugal-Gala

Norwegen und Torjäger Erling Haaland (Mitte) freuen sich nach einem 4:1 in Italien auf die erste WM-Teilnahme seit 1998.
Norwegen und Torjäger Erling Haaland (Mitte) freuen sich nach einem 4:1 in Italien auf die erste WM-Teilnahme seit 1998. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Mit den Qualifikationstoren 15 und 16 dreht Norwegens Super-Torjäger Erling Haaland (r) in Italien die Partie.
Mit den Qualifikationstoren 15 und 16 dreht Norwegens Super-Torjäger Erling Haaland (r) in Italien die Partie. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein.
Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein. Bild: Luis Vieira/AP/dpa
Englands Kapitän Harry Kane (l) trifft auch für England, wie er will.
Englands Kapitän Harry Kane (l) trifft auch für England, wie er will. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Frankreichs Maghnes Akliouche (M) traf beim französischen Sieg in Aserbaidschan.
Frankreichs Maghnes Akliouche (M) traf beim französischen Sieg in Aserbaidschan. Bild: Uncredited/AP/dpa
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga.
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga. Bild: Luis Vieira/AP/dpa
Englands Kapitän Harry Kane trifft zum Qualifikations-Abschluss doppelt.
Englands Kapitän Harry Kane trifft zum Qualifikations-Abschluss doppelt. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Norwegen und Torjäger Erling Haaland (Mitte) freuen sich nach einem 4:1 in Italien auf die erste WM-Teilnahme seit 1998.
Norwegen und Torjäger Erling Haaland (Mitte) freuen sich nach einem 4:1 in Italien auf die erste WM-Teilnahme seit 1998. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Mit den Qualifikationstoren 15 und 16 dreht Norwegens Super-Torjäger Erling Haaland (r) in Italien die Partie.
Mit den Qualifikationstoren 15 und 16 dreht Norwegens Super-Torjäger Erling Haaland (r) in Italien die Partie. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein.
Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein. Bild: Luis Vieira/AP/dpa
Englands Kapitän Harry Kane (l) trifft auch für England, wie er will.
Englands Kapitän Harry Kane (l) trifft auch für England, wie er will. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Frankreichs Maghnes Akliouche (M) traf beim französischen Sieg in Aserbaidschan.
Frankreichs Maghnes Akliouche (M) traf beim französischen Sieg in Aserbaidschan. Bild: Uncredited/AP/dpa
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga.
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga. Bild: Luis Vieira/AP/dpa
Englands Kapitän Harry Kane trifft zum Qualifikations-Abschluss doppelt.
Englands Kapitän Harry Kane trifft zum Qualifikations-Abschluss doppelt. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Fußball
Haaland schießt Norwegen in Italien zur WM - Portugal-Gala
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Super-Torjäger aus Norwegen trifft in der Qualifikation wie er will und sorgt für die erste WM-Teilnahme seiner Nation seit Ewigkeiten. Portugal löst ohne seinen Star das WM-Ticket mit einer Gala.

Mailand/Porto.

Norwegen und Portugal haben sich die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gesichert. Norwegen mit Doppel-Torschütze Erling Haaland qualifizierte sich nach einem in der zweiten Hälfte furiosen 4:1 (0:1) in Italien erstmals seit 1998 wieder für eine WM, die Squadra Azzurra muss in die Playoffs. 

Portugal machte ohne den rot-gesperrten Cristiano Ronaldo mit einer 9:1-Gala gegen Armenien in der Gruppe F alles klar und darf sich 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zum siebten Mal in Serie auf eine WM-Endrunde freuen.

Norwegen hätte sich gar eine Neun-Tore-Niederlage in Mailand zum Sieg in der Gruppe I leisten können. Das in der Qualifikation zuvor so überzeugende Haaland-Team hatte allerdings 45 Minuten einige Probleme mit dem Champion von 2006. Mehr als das 1:0 durch Inter-Stürmer Pio Esposito (11. Minute) kam trotz klarer Überlegenheit für Italien nicht heraus. 

Haaland dreht das Match

Nach der Pause wurde Norwegen deutlich besser und konnte durch den starken Leipzig-Profi Antonio Nusa ausgleichen (63.). Haaland drehte mit seinem 15. und 16. Treffer in der Qualifikation endgültig die Partie (78./79.). Jørgen Strand Larsen traf in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand und machte den achten Sieg im achten Match perfekt.

Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga.
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga. Bild: Luis Vieira/AP/dpa
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga.
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga. Bild: Luis Vieira/AP/dpa

Die portugiesische Nationalmannschaft hat sich mit einem Fußball-Fest für die WM qualifiziert. Das Team von Roberto Martinez fertigte Armenien mit 9:1 (5:1) ab und verhinderte damit den Umweg über die Playoffs. Kapitän Ronaldo (40) fehlte in Porto wegen seines Platzverweises beim 0:2 in Irland am Donnerstag. Seine Freude war dennoch groß. "Wir sind bei der WM. Auf gehts, Portugal", schrieb er auf der Plattform X.

In letzter Minute sicherten sich die Iren durch das 3:2 (1:2) gegen Ungarn in Budapest noch den zweiten Rang hinter Portugal und können damit noch auf einen WM-Platz über die Playoffs hoffen. Held der Iren war Troy Parrott, der alle drei Treffer seines Teams erzielte. Das Siegtor markierte er in der sechsten Minute der Nachspielzeit. 

Englands Kapitän Harry Kane trifft zum Qualifikations-Abschluss doppelt.
Englands Kapitän Harry Kane trifft zum Qualifikations-Abschluss doppelt. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Englands Kapitän Harry Kane trifft zum Qualifikations-Abschluss doppelt.
Englands Kapitän Harry Kane trifft zum Qualifikations-Abschluss doppelt. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Kane trifft und trifft - Frankreich siegt ohne Mbappé 

Harry Kane hat Thomas Tuchel und die bereits qualifizierten Engländer in der Gruppe K zum achten Sieg im achten Qualifikationsspiel geschossen. Der Stürmerstar des FC Bayern München sorgte in seinem 112. Länderspiel mit seinen Toren 77 und 78 für ein 2:0 (0:0) beim Gruppenzweiten und Playoff-Teilnehmer Albanien. Damit blieben die Three Lions in der Qualifikation ohne Gegentreffer bei einem Torverhältnis von plus 22.

Vizeweltmeister Frankreich siegte ohne den geschonten Superstar Kylian Mbappé in Aserbaidschan mit 3:1 (3:1). Das Team von Trainer Didier Deschamps hat sich in der Gruppe D mit 16 von 18 möglichen Punkten problemlos für die WM qualifiziert. Die Ukraine sicherte sich durch ein spätes 2:0 (0:0) im Duell um Platz zwei mit Island das Playoff-Ticket.

32 von 48: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Für die WM 2026 sind bisher 32 von 48 Teams qualifiziert. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei. Geschafft haben es in Asiens Ausscheidung Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea und Usbekistan.

Aus Afrika haben bislang Algerien, Ägypten, die Elfenbeinküste, Ghana, Marokko, Tunesien, Kap Verde, Senegal und Südafrika ihre Tickets sicher. Aus Europa machten England, Frankreich, Kroatien und nun auch Portugal sowie Norwegen die Teilnahme klar. Aus Südamerika kommen Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay. In Ozeanien hat Neuseeland das Ticket gelöst. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
4 min.
Frankreich fährt dank Mbappé zur WM - Ronaldo sieht Rot
Kylian Mbappé ließ die Franzosen in Paris jubeln.
Die Franzosen sichern sich genau zehn Jahre nach den Terroranschlägen von Paris das WM-Ticket. Portugal muss nach einer Pleite gegen Irland zittern, schlechte Nachrichten gibt es auch für Italien.
05.11.2025
2 min.
So gut wie Messi und Ronaldo? Haalands BVB-Wiedersehen
Sieht sich nicht auf Augenhöhe mit Messi und Ronaldo: Erling Haaland.
Erling Haaland weist auch in dieser Saison schon wieder eine beeindruckende Torquote auf. Am Mittwoch trifft er auf alte Freunde. Schon bald kann sich der Norweger einen Lebenstraum erfüllen.
19:51 Uhr
2 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Von Wohlbach aus wurde der Rettungseinsatz koordiniert.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
17.11.2025
3 min.
Ermittler rätseln über Istanbul-Fall - Vater in Klinik
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt.
Streetfood, Bäcker, Hotel? Nach dem Tod einer deutschen Frau und ihrer beiden Kinder in Istanbul verfolgt die Polizei mehrere Spuren. Was steckt hinter den mysteriösen Todesfällen?
17.11.2025
2 min.
Was hilft, wenn mich das Aussehen einer Narbe belastet?
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem.
Ob im Gesicht oder auf der Hand: Wer mit auffälligen Narben durchs Leben geht, hat das Gefühl, dass alle dorthin schauen - das kann belasten. Was dann hilft.
Mehr Artikel