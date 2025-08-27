Haaland überrascht mit neuem Namen auf Norwegen-Trikot

Der frühere BVB-Profi Erling Haaland läuft im Nationalteam künftig mit einem neuen Namen auf dem Trikot auf. Der Trainer ist überrascht.

Oslo. Fans von Erling Haaland müssen sich umgewöhnen. Der Stürmer von Manchester City trägt bei Spielen mit der norwegischen Nationalmannschaft künftig seinen vollständigen Nachnamen auf dem Rücken. Das bestätigte der norwegische Fußballverband auf Anfrage der Deutschen-Presse Agentur. Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet. Statt "Haaland" steht künftig also "Braut Haaland" auf dem Rücken des 25-Jährigen.

Erstmals wird der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund im Testspiel gegen Finnland am 4. September seinen neuen Schriftzug auf dem National-Dress präsentieren. Noch offen ist, ob der Stürmer den Namen Braut Haaland auch auf seinem Trikot bei Manchester City tragen wird.

Norwegens Nationaltrainer Ståle Solbakken zeigte sich von der Entscheidung jedenfalls überrascht. "So heißt er, also ist es nicht schwieriger. Ich wusste bislang nichts davon", zitierte die spanische Zeitung "Marca" den 57 Jahre alten Ex-Coach des 1. FC Köln. (dpa)