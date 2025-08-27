Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Haaland überrascht mit neuem Namen auf Norwegen-Trikot

Bislang stand nur "Haaland" auf dem Trikot des Stürmers. (Archivbild)
Bislang stand nur "Haaland" auf dem Trikot des Stürmers. (Archivbild) Bild: Darko Bandic/AP/dpa
Ob die Änderung auch für das Manchester-Trikot gilt, ist unklar. (Archivbild)
Ob die Änderung auch für das Manchester-Trikot gilt, ist unklar. (Archivbild) Bild: Dave Shopland/AP/dpa
Bislang stand nur "Haaland" auf dem Trikot des Stürmers. (Archivbild)
Bislang stand nur "Haaland" auf dem Trikot des Stürmers. (Archivbild) Bild: Darko Bandic/AP/dpa
Ob die Änderung auch für das Manchester-Trikot gilt, ist unklar. (Archivbild)
Ob die Änderung auch für das Manchester-Trikot gilt, ist unklar. (Archivbild) Bild: Dave Shopland/AP/dpa
Fußball
Haaland überrascht mit neuem Namen auf Norwegen-Trikot
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der frühere BVB-Profi Erling Haaland läuft im Nationalteam künftig mit einem neuen Namen auf dem Trikot auf. Der Trainer ist überrascht.

Oslo.

Fans von Erling Haaland müssen sich umgewöhnen. Der Stürmer von Manchester City trägt bei Spielen mit der norwegischen Nationalmannschaft künftig seinen vollständigen Nachnamen auf dem Rücken. Das bestätigte der norwegische Fußballverband auf Anfrage der Deutschen-Presse Agentur. Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet. Statt "Haaland" steht künftig also "Braut Haaland" auf dem Rücken des 25-Jährigen.

Erstmals wird der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund im Testspiel gegen Finnland am 4. September seinen neuen Schriftzug auf dem National-Dress präsentieren. Noch offen ist, ob der Stürmer den Namen Braut Haaland auch auf seinem Trikot bei Manchester City tragen wird.

Norwegens Nationaltrainer Ståle Solbakken zeigte sich von der Entscheidung jedenfalls überrascht. "So heißt er, also ist es nicht schwieriger. Ich wusste bislang nichts davon", zitierte die spanische Zeitung "Marca" den 57 Jahre alten Ex-Coach des 1. FC Köln. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:53 Uhr
2 min.
Attraktive Gegner für BVB - Zweimal auf die Insel
Die Auslosung der Champions-League-Ligaphase findet auch in diesem Jahr wieder in Monaco statt.
Je zweimal bekommt es Borussia Dortmund in der Champions-League-Vorrunde mit Teams aus England, Italien und Spanien zu tun. Es kommt zu einem besonderen Wiedersehen.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
16.08.2025
1 min.
Perfekter Ligastart für Man City dank Doppelpacker Haaland
Zeigt sich schon zum Saisonstart wieder treffsicher: Erling Haaland
Für Erling Haaland fängt die Saison torreich an. Doch auch zwei Neuzugänge überzeugen beim souveränen Sieg von Manchester City am ersten Spieltag.
Mehr Artikel