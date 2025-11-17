Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Julian Nagelsmann hat wieder beste Aussichten auf den ersten WM-Lostopf.
Fußball
Haalands Hilfe für Nagelsmann: WM-Topf 1 ist drin
Norwegens Sieg in Italien eröffnet der DFB-Elf neue Chancen bei der WM-Auslosung. Das Zögern der FIFA bei den Regeln ist kein Problem mehr - aber nur, wenn Deutschland gegen die Slowakei gewinnt.

Leipzig.

Erling Haaland hat Julian Nagelsmann einen großen Gefallen getan. Mit seinen Toren zum 4:1-Sieg Norwegens in Italien schoss der Superstar nicht nur sein Team zur WM, er verbesserte auch wieder die Ausgangslage für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im monatelangen Hin und Her um einen Platz im besten Lostopf bei der Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember in Washington. 

Der Grund: Italien rutscht durch die Niederlage in der nächsten Weltrangliste am Mittwoch dramatisch ab. Und Deutschland kann mit einem Sieg gegen die Slowakei am Montag (20.45 Uhr/'ZDF) nicht nur das direkte WM-Ticket lösen, sondern kehrt definitiv wieder unter die Top 9 der Weltrangliste zurück. 

Kein frühes Spanien-Duell

Damit wäre unabhängig der weiterhin möglichen verschiedenen Setzvarianten der FIFA Deutschland ein Platz im besten Lostopf sicher - gemeinsam mit WM-Favoriten wie Argentinien, Spanien, Frankreich, Brasilien oder England. WM-Gruppenduelle mit diesen Teams blieben dem DFB-Team im kommenden Sommer in Amerika erspart.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, die FIFA könne ihr zuletzt genutztes Setzsystem ändern und Teams aus den sechs Playoff-Pfaden nicht automatisch in den schlechtesten Topf 4, sondern in den Topf einordnen, dem das am besten platzierte Team des Pfades angehören würde. Im Falle Italiens wäre das bis zu Niederlage gegen Norwegen Topf 1 gewesen, zum Leidwesen der DFB-Elf, die dann in Topf 2 gemusst hätte. 

Warten auf FIFA-Regeln

Nun könnte diese neue Setzvariante sogar zum Vorteil für Deutschland werden. Verspielt die DFB-Elf nämlich durch eine Niederlage gegen die Slowakei das direkte WM-Ticket und rutscht in der Weltrangliste dadurch hinter die Verfolger aus Kroatien oder Marokko zurück, würde sie als Playoff-Teilnehmer nicht in Topf 4, sondern immerhin in Topf 2 eingruppiert. 

Diesen Vorteil will Nagelsmann aber ganz sicher nicht nutzen müssen. Topf 1 ist nämlich aus eigener Kraft wieder drin. Die FIFA will ihre Los-Regularien und die Setztöpfe nach Ende der Qualifikationsphase in dieser Woche verkünden. (dpa)

