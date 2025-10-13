Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hamann über Wirtz: Braucht "schnell ein Erfolgserlebnis"

Florian Wirtz konnte in Liverpool bisher noch nicht seine ganze Klasse zeigen.
Fußball
Hamann über Wirtz: Braucht "schnell ein Erfolgserlebnis"
Für Florian Wirtz läuft es in England noch nicht wie gewünscht. Jetzt äußern sich zwei frühere Liverpooler zum schweren Start des deutschen Nationalspielers.

Liverpool.

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt trotz schwieriger Startphase an Florian Wirtz beim FC Liverpool. "Ich bin immer noch der Meinung, dass Wirtz zu gut ist, um sich in der Premier League nicht durchzusetzen", sagte der 52-Jährige dem "Kicker", ergänzte allerdings auch: "Aber ausgeschlossen ist im Fußball nichts. Also braucht er schnell ein Erfolgserlebnis, damit der Ballast abfällt und er wieder zu einer besseren Balance in seinem Spiel findet."

Wirtz investiere derzeit zu viel Energie in die Defensivarbeit. "Alles, was er defensiv zu erledigen hat, macht er im Vollsprint. Ich habe das Gefühl, dass ihm - wenn er dann im Ballbesitz ist - die Kraft, Ruhe und Konzentration abgehen, die er in Leverkusen hatte", sagte Hamann, der zwischen 1999 und 2006 selbst für Liverpool spielte und mit den Engländern 2005 die Champions League gewann. "Er will sich beweisen, er will ackern für die Mannschaft. Aber: Deswegen haben sie ihn ja nicht geholt."

Klopp: "Er ist in Liverpool im genau richtigen Verein"

Wirtz, der aktuell bei der deutschen Nationalmannschaft weilt, hat seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen nach Liverpool im Sommer bislang zehn Pflichtspiele für seinen neuen Club absolviert. Ein Tor gelang ihm dabei noch nicht.

Sorgen um den 22-Jährigen macht sich aber auch Jürgen Klopp nicht. "Ich habe kein bisschen Zweifel! In allen Momenten, in denen Flo auf dem Platz steht, hat er unglaubliche Situationen - bis zum letzten Pass. Jeder sieht, wie gut er ist", sagte der frühere Coach des FC Liverpool. "Er ist in Liverpool im genau richtigen Verein, in dem die Leute gemeinsam daran arbeiten, dass das Team erfolgreich ist." (dpa)

