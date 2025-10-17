Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Hamiltons "Wow"-Effekt vor dem US-Spektakel

Begeistert erzählt er von seinem ersten Ausritt auf einem Pferd.
Begeistert erzählt er von seinem ersten Ausritt auf einem Pferd. Bild: John Locher/AP/dpa
Begeistert erzählt er von seinem ersten Ausritt auf einem Pferd.
Begeistert erzählt er von seinem ersten Ausritt auf einem Pferd. Bild: John Locher/AP/dpa
Formel 1
Hamiltons "Wow"-Effekt vor dem US-Spektakel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange musste Lewis Hamilton auf dieses Erlebnis warten. Eine Allergie hielt ihn ab. Es hat mit dem Wappentier seines Arbeitgebers Ferrari zu tun.

Austin.

Manchmal macht auch ein PS einen siebenmaligen Formel-1-Weltmeister glücklich. Kurz vor dem Großen Preis der USA wagte Lewis Hamilton seinen ersten Ausritt. "Es war wow", erzählte der 40 Jahre alte Brite in Austin - und die Begeisterung war auch einen Tag nach dem Erlebnis auf dem Rücken eines Pferdes noch spürbar.

"Es hat sich bewegt, es ist galoppiert, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte." Ein bisschen Panik habe er schon kommen, sagte Hamilton, der sonst Rennwagen mit rund 1.000 PS steuert, und lachte.

Dabei musste er viele Jahre einen Umweg um die majestätischen Vierbeiner machen. Grund: Eine Allergie. Als er 14 Jahre alt gewesen sei, habe es in der Nähe ein wunderschönes Pferd gegeben, erinnerte er sich. Nachdem er dort gewesen sei, sei seine Allergie ausgebrochen, er habe Problem beim Atmen bekommen.

Beängstigend sei das gewesen, betonte Hamilton, der seit dieser Saison für Ferrari fährt - kurioserweise der Rennstall mit dem berühmten Cavallino Rampante - dem springenden Pferd - im Wappen. Nach einer Desensibilisierung und einem Foto-Shooting in diesem Jahr mit einem schwarzen Pferd fürs "Time"-Magazin war nun auch - wo sonst als in Texas - die Zeit für den ersten Ausritt gekommen. "Es war ein unglaubliches Gefühl", schwärmte Hamilton auch 24 Stunden später noch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
16:40 Uhr
1 min.
Nagel: Kein Handlungsbedarf beim Leitzins
Bundesbankchef Joachim Nagel in Washington.
Die Inflation hat sich erholt, das nimmt Druck von der EZB. Doch der Bundesbankchef blickt genau auf die Preise im Supermarkt.
10:19 Uhr
3 min.
Gerüchte um Horner und Ferrari - Hamilton: "Nicht hilfreich"
Bekommt Lewis Hamilton einen neuen Teamchef?
Es ist eines der Themen in Austin. Gerüchte um den ehemaligen Red-Bull-Erfolgsmacher Christian Horner und Ferrari. Nun äußert sich der Starfahrer der Scuderia.
02.10.2025
2 min.
Hamilton dankbar für Anteilnahme nach Tod von Hund Roscoe
Lewis Hamilton ist dankbar für die Anteilnahme nach dem Tod seines Hundes Roscoe.
Lewis Hamilton kämpft nach dem Verlust von Bulldogge Roscoe mit Emotionen – und spürt den Rückhalt von Fans und Kollegen. Was das für ihn vor dem Formel-1-Rennen in Singapur bedeutet.
Mehr Artikel