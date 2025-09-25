Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Handshake-Dialog schon wieder beendet
  • Handshake-Dialog schon wieder beendet

1. Bundesliga
Handshake-Dialog schon wieder beendet
Eine Neuerung, die das Verhältnis zwischen Mannschaften und Schiedsrichtern im Fußball verbessern soll, wird nach wenigen Spieltagen ausgesetzt. Die Kritik daran war deutlich.

Frankfurt/Main.

Der neue Handshake-Dialog vor dem Anpfiff im Profifußball ist schon wieder ausgesetzt. Dies bestätigten die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Der Austausch zwischen Kapitänen, Trainern und dem Schiedsrichtergespann in deren Kabine 70 Minuten vor Spielbeginn habe "eher ein Störgefühl im allgemeinen Ablauf vor den Spielen erzeugt". 

Dies sagte Knut Kircher, Chef der Schiri GmbH, in einer DFB-Stellungnahme. Der Dialog war zu Beginn der Saison in der ersten, zweiten und dritten Liga als Pilotprojekt eingeführt worden und rief teilweise deutliche Kritik der Trainer hervor. 

Kwasnioks unverblümte Kritik

"Alles Kokolores" - so hatte Lukas Kwasniok, Trainer des 1. FC Köln, die Neuerung bezeichnet. "Man geht da rein, die Gegenseite weiß nicht, was sie erzählen soll (...). Außer, dass die Vorbereitung unterbrochen wird, passiert nicht viel." Sein Kollege Marcel Rapp von Holstein Kiel sagte: "Mein Appell ist: auf jeden Fall abschaffen."

"Bei der jüngsten Tagung der Sportverantwortlichen bestand mehrheitlich die Ansicht, dass der Handshake-Dialog vielfach schwer in die Spielvorbereitung zu integrieren ist und die inhaltlichen Themen im Saisonverlauf abnehmen", teilte die DFL nun mit. "Daher wurde entschieden, den Handshake-Dialog ab sofort nicht mehr verpflichtend durchzuführen."

Keine wöchentliche Frequenz

Zu gegebener Zeit werde darüber entschieden, ob dieses Instrument für die ersten Spieltage der kommenden Saison wieder durchgeführt werde. Laut Kircher haben die Clubs den Sinn des Handshake-Dialogs prinzipiell bestätigt und ihm grundsätzlich eine positive Wirkung attestiert. Allerdings brauche es dafür keine wöchentliche Frequenz mehr.

Der frühere FIFA-Referee hatte vor Saisonstart erklärt, dass es dabei auch darum gehe, "die Trainer mitzunehmen". Mit deren Verhalten am Spielfeldrand haben die Referees immer wieder zu kämpfen. (dpa)

