Handtuch geworfen: Verstappen kassiert Verwarnung

Kuriose Szene im Formel-1-Training von Ungarn: Max Verstappen findet ein Handtuch im Cockpit und entsorgt es auf der Strecke. Die Rennkommissare schreiten ein.

Budapest.

Weltmeister Max Verstappen hat in der Formel 1 das Handtuch geworfen und ist dafür in Ungarn von den Rennkommissaren verwarnt worden. Der skurrile Vorfall ereignete sich im zweiten Training auf dem Hungaroring, als der Red-Bull-Pilot plötzlich auf der Strecke an die Seite fuhr und etwas aus seinem Cockpit warf. "Als ich rausgefahren bin, hatte ich ein Handtuch, mit dem man sein Gesicht abwischt, im Auto", verriet der Niederländer im Anschluss.