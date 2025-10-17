Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Hannover-96-Chef Kind meldet sich nach OP zurück

Martin Kind musste sich zwei Operationen unterziehen.
Martin Kind musste sich zwei Operationen unterziehen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Martin Kind musste sich zwei Operationen unterziehen.
Martin Kind musste sich zwei Operationen unterziehen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
2. Bundesliga
Hannover-96-Chef Kind meldet sich nach OP zurück
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Martin Kind gibt Auskunft über seinen Gesundheitszustand. Der 81-Jährige übernimmt bereits wieder Aufgaben bei Hannover 96 und blickt zuversichtlich auf die Genesung.

Hannover.

Martin Kind befindet sich nach zwei Operationen in den vergangenen Wochen nach eigenen Worten "auf einem sehr guten Weg der Genesung". Das teilte der Aufsichtsrats-Chef der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft des Zweitligisten Hannover 96 in einer persönlichen Stellungnahme mit, die über den Club verbreitet wurde.

Nach einer "neurochirurgischen Operation" und einer "herzchirurgischen Behandlung", die beide in Hannover vorgenommen wurden, sei er "weitgehend beschwerdefrei", sagte der 81-Jährige weiter.

Kind werde eine Rehabilitationsmaßnahme wahrnehmen, um seine volle Belastungsfähigkeit schrittweise wiederzuerlangen. Danach wolle er seine Tätigkeit "wieder vor Ort und in gewohnter Weise aufnehmen". In die täglichen Geschäfte bei 96 sei er aber schon wieder eingebunden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
Nach Torlinientechnik und VAR: Hannover gewinnt Topspiel
Hannovers Benjamin Källman scheitert an Bielefelds Torwart Jonas Kersken.
Nach zwei sieglosen Spielen und einem 0:1 zur Halbzeit steht Hannover gegen Bielefeld unter Druck. Doch der Aufstiegskandidat gibt im Topspiel eine überzeugende und schnelle Antwort.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
05.10.2025
2 min.
Profi-Debütant trifft: Hannover und Fürth trennen sich remis
Hannover-Profi Maurice Neubauer (links) und der Fürther Lukas Reich kämpfen um den Ball.
Im Aufstiegsrennen der 2. Liga setzt es für Hannover einen kleinen Dämpfer. Trotz guter Chancen und zweimaliger Führung reicht es in Fürth nur zu einem Punkt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
Mehr Artikel