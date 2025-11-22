Hannover beendet Paderborner Siegesserie mit 2:0

Paderborn marschierte zuletzt durch Liga zwei. Doch für Hannover gibt es schon in der ersten Hälfte einen Doppelpack.

Paderborn. Hannover 96 hat die Siegesserie vom SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga im neunten Spiel beendet. Die Niedersachsen von Trainer Christian Titz gewannen im Duell der Aufstiegsaspiranten in Ostwestfalen verdient mit 2:0 (2:0). Der finnische Nationalspieler Benjamin Källman (20. und 36. Minute) erzielte vor 15.000 Fans noch vor dem Wechsel einen Doppelpack für 96.

Nach zuvor insgesamt neun Ligaspielen ohne Niederlage gingen die Paderborner mal wieder leer aus, bleiben aber Spitzenreiter, weil Schalke in Münster nicht gewinnen konnte. 96 beendete seine kleine Durststrecke von zwei Partien ohne Sieg und hält den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Yokota beschäftigte die SCP-Defensive. Bild: David Inderlied/dpa Yokota beschäftigte die SCP-Defensive. Bild: David Inderlied/dpa

Källman zweimal eiskalt

Bei der Führung profitierte 96 von einem Patzer von SCP-Keeper Dennis Seinem, der sich bei einem langen Ball verschätzte. Torjäger Källman schoss ein. Beim 2:0 wehrte Paderborn eine Einzelaktion des quirligen Daisuke Yokota nur unzureichend ab. Nach einer Hereingabe war Källman wieder zur Stelle und machte sein achtes Saisontor. Kurz vor der Pause hätte Mustapha Bundu sogar noch erhöhen müssen (41.).

Die Hausherren wurden in der ersten Hälfte nur mit einem Schuss von Sebastian Klaas wirklich gefährlich (33.). Auch mit seinem Schlenzer scheiterte der 27-Jährige nach dem Wechsel an 96-Torwart Nahuel Noll (55.). Hannover blieb das gefährlichere Team, verpasste aber die vorzeitige Entscheidung. (dpa)