  • Hannover feiert zweiten Sieg - Fortuna mit nächstem Dämpfer

Hannover 96 jubelt über das Tor gegen Fortuna Düsseldorf.
Hannover 96 jubelt über das Tor gegen Fortuna Düsseldorf. Bild: Federico Gambarini/dpa
Die erste Halbzeit zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 war größtenteils ausgeglichen.
Die erste Halbzeit zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 war größtenteils ausgeglichen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Hannover 96 jubelt über das Tor gegen Fortuna Düsseldorf.
Hannover 96 jubelt über das Tor gegen Fortuna Düsseldorf. Bild: Federico Gambarini/dpa
Die erste Halbzeit zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 war größtenteils ausgeglichen.
Die erste Halbzeit zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 war größtenteils ausgeglichen. Bild: Federico Gambarini/dpa
2. Bundesliga
Hannover feiert zweiten Sieg - Fortuna mit nächstem Dämpfer
Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 verfolgen beide klare Aufstiegsambitionen. Im direkten Duell bringen ein Elfmeter und ein Joker-Tor die Entscheidung.

Düsseldorf.

Ein verwandelter Elfmeter und ein später Joker-Treffer haben Hannover 96 im Duell der Aufstiegsaspiranten bei Fortuna Düsseldorf den Sieg beschert. Die Niedersachsen setzten sich vor 37.590 Zuschauern in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mit 2:0 (0:0) durch.

Boris Tomiak brachte die Mannschaft des neuen Trainers Christian Titz mit einem verwandelten Foulelfmeter (65. Minute) in Führung. Joker Benjamin Källman sorgte fünf Minuten nach seiner Einwechslung (87.) für die Entscheidung und den zweiten Saison-Erfolg. Für Fortuna unter Daniel Thioune ist die Niederlage nach dem 1:5 bei Aufsteiger Arminia Bielefeld ein weiterer Dämpfer zum Saisonstart.

Erstes Hannover-Tor aberkannt 

Dabei erwischten die Hausherren den besseren Start und hatten die erste Möglichkeit, als Jamil Siebert nach einer Ecke knapp rechts am Tor vorbeiköpfte. Direkt im Gegenzug erzielte Benedikt Pichler im ersten Angriff der Hannoveraner den vermeintlichen Führungstreffer (7.). 

Doch das Tor wurde nach VAR-Check aberkannt, da Mustapha Bundu zuvor beim Zuspiel nach einem langen Ball von Torhüter Nahuel Noll aus dem Abseits gestartet war. Die Gäste kamen danach besser in Spiel, ohne jedoch gefährliche Chancen herauszuspielen.

Tor-Premiere für Källman

Nach der Pause setzte sich Düsseldorf zunächst am 96-Strafraum fest und suchte die Lücke. Kurz nach der Einwechslung von Fortuna-Neuzugang Florent Muslija (61.) kam es jedoch zur Schlüsselszene: Matthias Zimmermann brachte Jannik Rochelt im Strafraum zu Fall – der Schiedsrichter entschied zu Recht auf Elfmeter. Diesen verwandelte Tomiak souverän ins linke Eck. 

Rochelt hätte danach alles klarmachen können, scheitere aber am Pfosten (80.). Doch wenig später sorgte dann Neuzugang Källman mit seinem ersten Treffer für Hannover für die Entscheidung. (dpa)

