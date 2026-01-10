MENÜ
  • Hans Meyer – der Kulttrainer in Bildern

Hans Meyer im Juli 2024 zu Gast bei einem Testspiel des 1. FC Nürnberg. Mit den Franken gewann der Coach 2003 den DFB-Pokal.
Hans Meyer im Juli 2024 zu Gast bei einem Testspiel des 1. FC Nürnberg. Mit den Franken gewann der Coach 2003 den DFB-Pokal. Bild: Imago
Hans Meyer im Juli 2024 zu Gast bei einem Testspiel des 1. FC Nürnberg. Mit den Franken gewann der Coach 2003 den DFB-Pokal. Bild: Imago
Hans Meyer im Juli 2024 zu Gast bei einem Testspiel des 1. FC Nürnberg. Mit den Franken gewann der Coach 2003 den DFB-Pokal. Bild: Imago
Fußball
Hans Meyer – der Kulttrainer in Bildern
Von Thomas Scholze
Am Donnerstagabend feierte der Film „Mensch Meyer! Hans, der Fußball-Philosoph“ in Jena seine feierliche Premiere. Am Sonntagabend läuft er ab 22.25 Uhr im MDR-Fernsehen, in der ARD-Mediathek kann er ab sofort aufgerufen werden. „Freie Presse“ begleitet das TV-Ereignis mit einer Bilderserie über den mittlerweile 83 Jahre alten Kulttrainer, der auch fünf Jahre erfolgreich in Chemnitz wirkte.

07:37 Uhr
1 min.
Lkw dreht sich - A17 gesperrt
Die Polizei ist am frühen Samstagmorgen auf der A17 im Einsatz. (Symbolbild)
Ein Lkw blockiert die A17 bei Dresden, Diesel läuft aus – Polizei und Bergungsteams sind im Einsatz.
08:00 Uhr
1 min.
Oelsnitz: Informationsabend zu Jakobikirche verlegt
Um die Jakobikirche in Oelsnitz geht es am Mittwoch bei einem Informationsabend.
Für den Termin am Mittwoch, 14. Januar, ändert sich der Veranstaltungsort. Welche Gründe der Kirchenvorstand dafür geltend macht.
Ronny Hager
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Christ Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
09.01.2026
6 min.
Trainerikone Hans Meyer, wie war das damals mit dem Sibirien-Zuschlag für Chemnitz?
 5 Bilder
Hans Meyer, scharfsinnig mit Selbstironie.
Der MDR hat dem 83 Jahre alten Kultcoach mit einer gelungenen Dokumentation ein Denkmal gesetzt. Die Fußballfans, insbesondere die des CFC, können sich auf viele Sprüche freuen.
Thomas Prenzel
05.01.2026
4 min.
Trainingsauftakt beim Chemnitzer FC: Warum Tom Baumgart Frust schiebt, obwohl er endlich fit aus der Winterpause kommt
Tom Baumgart hatte zum Trainingsauftakt des Chemnitzer FC am Montag auch im Schnee viel Spaß.
Der Fußball-Regionalligist hat am Montag seine erste Einheit im Jahr 2026 absolviert. Der Ball lief mehr schlecht als recht, aber Spaß hatten dennoch alle. Ab Dienstag geht es in der Halle weiter.
Torsten Ewers
