Hans Meyer – der Kulttrainer in Bildern

Am Donnerstagabend feierte der Film „Mensch Meyer! Hans, der Fußball-Philosoph“ in Jena seine feierliche Premiere. Am Sonntagabend läuft er ab 22.25 Uhr im MDR-Fernsehen, in der ARD-Mediathek kann er ab sofort aufgerufen werden. „Freie Presse“ begleitet das TV-Ereignis mit einer Bilderserie über den mittlerweile 83 Jahre alten Kulttrainer, der auch fünf Jahre erfolgreich in Chemnitz wirkte.