Happy End dank Egloff: KSC verdirbt Münsters Trainer-Debüt

Fünf Tore, ein Platzverweis: Der Karlsruher SC und Preußen Münster bieten zum Saisonstart ein unterhaltsames Fußballspiel.

Karlsruhe.

In einem unterhaltsamen Spiel hat der Karlsruher SC am Ende doch noch einen erfolgreichen Auftakt in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga geschafft und Gäste-Trainer Alexander Ende das Pflichtspieldebüt mit Münster verdorben. Der KSC setzte sich nach einem Traumstart und einem späten Ausgleich doch noch mit 3:2 (2:1) gegen den SC Preußen Münster durch.