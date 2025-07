Harder/Eriksson: Traumpaar des Frauenfußballs im EM-Duell

Mit dem FC Bayern gewannen sie Meisterschaft und DFB-Pokal. Bei der Europameisterschaft in der Schweiz kommt es zu einem besonderen Duell des bekannten Paares.

Genf.

Als Vorbilder für Diversität in der Fußball-Szene gelten Pernille Harder und Magdalena Eriksson vom FC Bayern München schon lange. Jetzt treffen die beiden Verlobten erstmals bei einer Europameisterschaft aufeinander. In der Vorrundenpartie am Freitag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) in Genf fordert die dänische Starstürmerin Harder die schwedische Abwehrchefin Eriksson.