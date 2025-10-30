Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Harte Undav-Kritik: Kohr "bekannt dafür, Leute zu verletzen"

Schenkten sich nichts: Deniz Undav und Dominik Kohr im Luftduell.
Schenkten sich nichts: Deniz Undav und Dominik Kohr im Luftduell. Bild: Torsten Silz/dpa
Häufig im Mittelpunkt: Dominik Kohr
Häufig im Mittelpunkt: Dominik Kohr Bild: Torsten Silz/dpa
Schenkten sich nichts: Deniz Undav und Dominik Kohr im Luftduell.
Schenkten sich nichts: Deniz Undav und Dominik Kohr im Luftduell. Bild: Torsten Silz/dpa
Häufig im Mittelpunkt: Dominik Kohr
Häufig im Mittelpunkt: Dominik Kohr Bild: Torsten Silz/dpa
Fußball
Harte Undav-Kritik: Kohr "bekannt dafür, Leute zu verletzen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Acht Platzverweise und 102 Gelbe Karten in der Liga: Mainz-Profi Kohr ist für seine harte Spielweise bekannt. Stuttgarts Undav findet nach dem teils hitzigen Pokalduell deutliche Worte.

Mainz.

Fußball-Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart hat seinem Gegenspieler Dominik Kohr nach dem 2:0 der Schwaben im DFB-Pokal eine zu harte Spielweise vorgeworfen und Sanktionen für den Profi des FSV Mainz 05 gefordert. Kohr sei "bekannt dafür, Leute zu verletzen, deswegen sollte er irgendwann auch mal bestraft werden", sagte Undav bei Sky, nachdem der VfB ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen war. 

Kohr hatte diese Saison mit der Gelb-Roten Karte am vierten Spieltag bereits seinen achten Platzverweis in der Bundesliga gesehen und damit den Rekord von Jens Nowotny und Luiz Gustavo eingestellt. Zudem sah er bereits 102 Mal Gelb in Deutschlands höchster Spielklasse.

Auch Gelb für Undav: Beschwere mich nicht

Für seine Beschwerde über Kohrs Verhalten auf dem Platz wurde Undav vom Unparteiischen Deniz Aytekin verwarnt. "Ich habe mich aufgeregt, weil du das als Schiedsrichter irgendwann unterbinden musst", sagte der Angreifer. "Das habe ich irgendwann lauter gemacht und verdientermaßen die Gelbe Karte bekommen. Da beschwere ich mich nicht."

Der Titelverteidiger habe sich nach Undavs Ansicht "nicht provozieren, nicht einkriegen lassen, dagegengehalten und das Ding gezogen". Mainz habe nach dem schwachen Saisonstart und der Liga-Niederlage gegen den VfB kurz zuvor "eine Reaktion zeigen" wollen, meinte Undav. "Sie haben immer ein bisschen nachgetreten", sagte er. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:56 Uhr
3 min.
Titelverteidiger Stuttgart gewinnt auch im Pokal gegen Mainz
Standen sich nach gerade einmal 72 Stunden erneut gegenüber: der FSV Mainz 05 um Jae-Sung Lee (v.) und der VfB Stuttgart um Jeff Chabot.
Drei Tage nach dem Erfolg in der Bundesliga setzt sich der VfB Stuttgart auch im DFB-Pokal gegen Mainz 05 durch. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist für die Schwaben weiter möglich.
Christian Johner, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
26.10.2025
4 min.
Nach medizinischem Notfall: VfB bezwingt Mainz mit 2:1
Torschütze zum 2:1: Deniz Undav
Ein Fan des FSV Mainz 05 muss reanimiert und später ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Platz sichert Deniz Undav den Schwaben drei Punkte. Mainz kann aber schon in wenigen Tagen Revanche nehmen.
Maximilian Wendl, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
Mehr Artikel