Hartenstein holt 19 Rebounds bei nächstem Sieg der Knicks

Ein deutscher NBA-Profi spielt die beste Saison seiner Karriere und ist erneut wichtiger Faktor bei einem Sieg der New York Knicks. Im Duell der NBA-Rekordmeister gibt es einen überraschenden Sieger.

New York.

Die New York Knicks haben in der NBA den neunten Sieg in Serie geholt und dabei von einer erneut herausragenden Leistung Isaiah Hartensteins profitiert. Gegen die Indiana Pacers holte die Mannschaft ein 109:105.