Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Harter Kampf um Olympia-Tickets beim Deutschland Cup

Bundestrainer Harold Kreis hat nur noch wenige Olympia-Tickets zu vergeben
Bundestrainer Harold Kreis hat nur noch wenige Olympia-Tickets zu vergeben Bild: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa
Deutschlands bester Eishockey-Spieler, Leon Draisaitl, wird in Mailand dabei sein
Deutschlands bester Eishockey-Spieler, Leon Draisaitl, wird in Mailand dabei sein Bild: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider erwartet die beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft überhaupt bei Olympia
NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider erwartet die beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft überhaupt bei Olympia Bild: Carlos Osorio/AP/dpa
Bekommt der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller noch einmal die Chance, bei Olympia mit NHL-Cracks auf dem Eis zu stehen?
Bekommt der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller noch einmal die Chance, bei Olympia mit NHL-Cracks auf dem Eis zu stehen? Bild: Peter Kneffel/dpa
Bundestrainer Harold Kreis hat nur noch wenige Olympia-Tickets zu vergeben
Bundestrainer Harold Kreis hat nur noch wenige Olympia-Tickets zu vergeben Bild: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa
Deutschlands bester Eishockey-Spieler, Leon Draisaitl, wird in Mailand dabei sein
Deutschlands bester Eishockey-Spieler, Leon Draisaitl, wird in Mailand dabei sein Bild: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider erwartet die beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft überhaupt bei Olympia
NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider erwartet die beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft überhaupt bei Olympia Bild: Carlos Osorio/AP/dpa
Bekommt der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller noch einmal die Chance, bei Olympia mit NHL-Cracks auf dem Eis zu stehen?
Bekommt der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller noch einmal die Chance, bei Olympia mit NHL-Cracks auf dem Eis zu stehen? Bild: Peter Kneffel/dpa
Wintersport
Harter Kampf um Olympia-Tickets beim Deutschland Cup
Carsten Lappe, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es gab Zeiten, da hagelte es für einen Eishockey-Bundestrainer Absagen für die Nationalmannschaft. Beim Deutschland Cup in Landshut wollen alle kommen, die fit sind. Es geht um ein Karriere-Highlight.

Landshut.

Selbst der langjährige Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller muss in Landshut um seine Olympia-Teilnahme kämpfen. Auch Ex-NHL-Profi Dominik Kahun, unbestritten einer der besten Eishockeyspieler in Deutschland überhaupt, spielt lieber noch einmal beim Deutschland Cup vor.

Wenn selbst Olympia-Silbergewinner von 2018 und Vize-Weltmeister von 2023 um die Teilnahme an den Winterspielen im Februar in Mailand bangen müssen, ist klar, worum es in Landshut von Mittwoch bis Sonntag geht: Für fast alle der 25 nominierten Nationalspieler um das Karriere-Highlight schlechthin.

Dabei dürften die wenigsten aus dem aktuellen Kader tatsächlich eine Chance auf Olympia haben. "Das wird sich zeigen", sagte Bundestrainer Harold Kreis zurückhaltend auf die Frage, wer denn aus dem Aufgebot für das traditionelle Vier-Nationen-Turnier auf das Olympia-Ticket hoffen darf.

"Ich freue mich sehr, dass Kahun zugesagt hat", sagte Kreis etwa über den 30 Jahre alten Stürmer, der in Lausanne in einer der stärksten europäischen Ligen in der Schweiz aktiv ist. Selbst der Ausnahmestürmer bekam aber indirekt einen deutlichen Hinweis von Kreis: "Er sieht das als Möglichkeit, sich für Olympia zu empfehlen."

Durch NHL-Spieler nur noch wenige Plätze frei 

Im Februar in Mailand werden erstmals seit 2014 in Sotschi bei Olympia wieder die weltweit besten Spieler aus der nordamerikanischen NHL dabei sein. Auch aus Deutschland sind angesichts des sportlichen Aufschwungs in den vergangenen Jahren inzwischen mehr als ein Dutzend Profis in Nordamerika aktiv. Der Großteil davon hat das Olympia-Ticket sicher. "Die einzigen Spieler, die gesetzt sind, sind unsere NHL-Spieler", bekräftigte der Bundestrainer.

NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider erwartet die beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft überhaupt bei Olympia
NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider erwartet die beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft überhaupt bei Olympia Bild: Carlos Osorio/AP/dpa
NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider erwartet die beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft überhaupt bei Olympia
NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider erwartet die beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft überhaupt bei Olympia Bild: Carlos Osorio/AP/dpa

Star-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings erwartet "das beste Team, das wahrscheinlich jemals für Deutschland auf dem Eis stehen wird". Um die Medaillen dürfte die DEB-Auswahl trotz Superstar Leon Draisaitl (Edmonton) sowie weiterer NHL-Stars wie Tim Stützle (Ottawa), JJ Peterka (Utah), Lukas Reichel (Vancouver) oder Philipp Grubauer (Seattle) dennoch nicht spielen. Nationen wie Kanada, USA, Schweden, Tschechien und Finnland schicken nur NHL-Cracks ins Rennen. 

Zuverlässige Scorer könnten leer ausgehen

Aber die Nationalmannschaft stellt sich für Mailand nahezu zur Hälfte von allein auf. Von den 25 Spielern, die der DEB nominieren darf, dürften elf Plätze durch Spieler aus Nordamerika bereits vergeben sein.

Vor allem im Angriff sind kaum noch Plätze frei und zuverlässige Scorer wie Leo Pföderl oder Marcel Noebels vom Meister Eisbären Berlin, die aufgrund der Belastung in ihrem Club dieses Jahr beim Deutschland Cup geschont werden, sind nicht automatisch dabei, weil Kreis auch mannschaftsdienliche Arbeiter wie etwa den derzeit verletzten Alex Ehl (Mannheim) benötigt. Und Punktesammler kommen bereits aus der NHL. "Wir reden immer über Rollen. Das ist sehr wichtig für uns", sagte Kreis dazu.

In Bezug auf Motivation dürfte sich der Bundestrainer insofern für das Heim-Turnier in diesem Jahr keine Gedanken machen. Jeder einzelne Spieler dürfte sich angesichts der Aussicht, in drei Monaten gegen die NHL-Stars auf dem olympischen Eis stehen zu können, zerreißen.

Bekommt der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller noch einmal die Chance, bei Olympia mit NHL-Cracks auf dem Eis zu stehen?
Bekommt der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller noch einmal die Chance, bei Olympia mit NHL-Cracks auf dem Eis zu stehen? Bild: Peter Kneffel/dpa
Bekommt der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller noch einmal die Chance, bei Olympia mit NHL-Cracks auf dem Eis zu stehen?
Bekommt der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller noch einmal die Chance, bei Olympia mit NHL-Cracks auf dem Eis zu stehen? Bild: Peter Kneffel/dpa

Selbst für DEB-Kapitän Müller ist es so etwas wie eine einmalige Chance. Zwei Olympia-Teilnahmen hat der 38 Jahre alte Abwehr-Veteran der Kölner Haie hinter sich, zum Abschluss seiner Karriere in der mutmaßlich letzten Profi-Saison noch einmal Stürmern wie Connor McDavid oder Nathan MacKinnon auf dem Eis zu begegnen, wäre auch für ihn noch mal etwas ganz Besonderes.

"Er hat das deutsche Eishockey geprägt wie ganz, ganz wenige", sagte Kreis anerkennend. Einen Freibrief hat Müller aber nicht. "Auch das wird sich zeigen", sagte Kreis über die Olympia-Aussichten Müllers, der sich von Donnerstag an in Landshut gegen Lettland, Österreich und die Slowakei ebenfalls beweisen muss. "Es gibt keine Zusagen", bekräftigte Kreis. Härtefälle wird es dagegen sehr wohl geben.

Frauen schon ab Mittwoch im Einsatz

Bei den Frauen, die bereits am Mittwoch ins Turnier starten, sieht das anders aus. Es gibt viel weniger Spielerinnen, die infrage kommen. Für das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod geht es um anderes. "Sie bekommen in Landshut eine Bühne. Für uns ist das eine großartige Möglichkeit, sich zu zeigen, sich auf hohem Nievau zu messen", sagte MacLeod. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
29.10.2025
2 min.
100 Tage vor Olympia: DEB ohne Berliner beim Deutschland Cup
Bundestrainer Harold Kreis hat für den Deutschland Cup einen Top-Kader nominiert. (Archivbild)
Bundestrainer Harold Kreis hat für den Deutschland Cup in Landshut anders als in der Vergangenheit einen starken Kader nominiert. Nur die Meisterspieler und NHL-Stars sind nicht dabei.
22:42 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Erst einmal ging nach einer Drohnensichtung am Flughafen Brüssel nichts mehr. (Archivbild)
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
11:10 Uhr
2 min.
Ex-NHL-Profi Rieder fällt für Deutschland Cup aus
Nationalstürmer Tobias Rieder (r) fehlt verletzt beim Deutschland Cup in Landshut. (Archivbild)
Für den verletzten Stürmer Rieder rückt Tuomie von den Kölner Haien nach. Wer nutzt die Chance, sich für Olympia zu empfehlen? Die deutschen Frauen starten bereits am Mittwoch.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel