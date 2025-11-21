Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • "Hat unser Leben verändert": Hjulmand trifft Eriksen wieder

Freut sich auf das Wiedersehen mit Eriksen: Leverkusens Coach Kasper Hjulmand (Archivbild)
Am 26. März 2022 berief Hjulmand (links) Christian Eriksen erstmals wieder in die dänische Nationalmannschaft (Archivbild).
Freut sich auf das Wiedersehen mit Eriksen: Leverkusens Coach Kasper Hjulmand (Archivbild)
Am 26. März 2022 berief Hjulmand (links) Christian Eriksen erstmals wieder in die dänische Nationalmannschaft (Archivbild).
1. Bundesliga
"Hat unser Leben verändert": Hjulmand trifft Eriksen wieder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Wolfsburg spielt der Trainer Kasper Hjulmand mit Bayer Leverkusen gegen den VfL mit Christian Eriksen. Seit 2021 verbindet die beiden ein schicksalhaftes Ereignis.

Leverkusen.

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand trifft im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Sky) auch auf seinen früheren dänischen Nationalspieler Christian Eriksen. Die beiden verbindet ein schicksalhaftes Ereignis bei der Europameisterschaft 2021. "Diese Situation damals hat unser Leben ein bisschen verändert", sagte Hjulmand bei einer Pressekonferenz. "Es ist schön, Christian wiederzusehen." 

Der 33 Jahre alte Eriksen, der seit dieser Saison beim VfL Wolfsburg spielt, hatte am 12. Juni 2021 im dänischen EM-Auftaktspiel in Kopenhagen gegen Finnland in der 43. Minute einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Platz wiederbelebt werden. Hjulmand war damals und später noch bis Juli 2024 dänischer Nationaltrainer. Im März 2022 war Eriksen von Hjulmand erstmals wieder in die dänische Nationalmannschaft berufen worden.

"Manchmal, in ruhigeren Momenten, denke ich an Christian", sagte Hjulmand. "Er ist ein Superspieler und ein Topmensch - aber ich bin jetzt Trainer von Bayer Leverkusen und deshalb total auf mein Team fokussiert."

Hinter Grimaldos Einsatz steht "ein kleines Fragezeichen"

In Wolfsburg muss Leverkusen möglicherweise auf seinen Linksverteidiger und Topscorer Alejandro Grimaldo verzichten. Der 30 Jahre alte Spanier hat wegen muskulärer Probleme zuletzt in den beiden WM-Qualifikationsspielen der spanischen Nationalmannschaft nicht mitspielen können. Hjulmand sagte, hinter Grimaldos Einsatz in Wolfsburg stehe noch "ein kleines Fragezeichen". (dpa)

Mehr Artikel