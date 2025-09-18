Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Haugs Prognose: Verstappen-Aufholjagd "absolut realistisch"

Kann Max Verstappen auch in Baku gewinnen?
Kann Max Verstappen auch in Baku gewinnen? Bild: Hasan Bratic/dpa
Norbert Haug traut Max Verstappen eine Aufholjagd im WM-Kampf zu.
Norbert Haug traut Max Verstappen eine Aufholjagd im WM-Kampf zu. Bild: Christoph Schmidt/dpa
Kann Max Verstappen auch in Baku gewinnen?
Kann Max Verstappen auch in Baku gewinnen? Bild: Hasan Bratic/dpa
Norbert Haug traut Max Verstappen eine Aufholjagd im WM-Kampf zu.
Norbert Haug traut Max Verstappen eine Aufholjagd im WM-Kampf zu. Bild: Christoph Schmidt/dpa
Formel 1
Haugs Prognose: Verstappen-Aufholjagd "absolut realistisch"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wird die WM doch noch mal zum Dreikampf? Nach Max Verstappens famoser Fahrt in Monza traut Norbert Haug dem viermaligen Weltmeister eine Aufholjagd zu. Und nicht nur er.

Baku.

Der ehemalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug traut Max Verstappen eine Aufholjagd im WM-Kampf noch zu. "Diese halte ich in der Tat für absolut realistisch", sagte der 72-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag auf dem Stadtkurs in Baku hat Verstappen 94 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, 63 auf dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris. 

"Alleine in den restlichen acht Hauptrennen sind noch 200 Punkte zu vergeben, dazu noch Punkte bei Sprintrennen. Wer Verstappens überlegene Siegesfahrt in Monza erlebt hat und den notwendigen Durchblick hat, weiß, dass das keine streckenspezifische Eintagsfliege war", betonte Haug. 

Verstappen hatte zuletzt den Großen Preis von Italien gewonnen. Es war sein erster Formel-1-Sieg nach acht Rennen und sein dritter in dieser Saison. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte von einer "Wiedergeburt" gesprochen. 

Red Bulls Motorsportberater Marko: Alles ist möglich

Dem Fachportal "motorsport.com" sagte der Österreicher vor dem Rennen in Aserbaidschan: "Was Baku und die schnellen Strecken betrifft, bin ich sehr optimistisch. Ich bin hoffnungsvoll für Singapur, das einzige Rennen, das wir (Red Bull) noch nicht gewinnen konnten. Normalerweise haben wir auf langsamen Strecken Probleme, aber ich glaube nun, dass in dieser Phase alles möglich ist." 

Selbst wenn die Chancen des viermaligen Weltmeisters Verstappen aktuell gering sind, bleibt abzuwarten, wie sich das Duell der beiden McLaren-Piloten, die bislang den Anweisungen des Teams Folge leisteten und gegenseitig mit Respekt und Fairness behandeln, weiter entwickelt. Die Bosse beharren auf den sogenannten Papaya-Regeln, abgeleitet von der farblichen Lackierung des Wagens. Die Entscheidung soll zwischen den beiden Fahrern auf der Strecke fallen und nicht von außen, sprich vom Kommandostand gelenkt werden. Eine Nummer eins gibt es nicht.

Nutznießer eins McLaren-Duells gab es schon mal 

"Klar sagt alle Welt, die beiden McLaren-Mercedes-Fahrer stehlen sich gegenseitig die Punkte", sagte Haug. "Für mich ist dieser Wettkampf ohne Stallorder aber der einzig richtige Weg, fair Motorsport zu betreiben. Sollte dann der WM-Titel futsch sein, dann ist es so. Ich spreche hier durchaus aus leidvoller Erfahrung." 

2007, als Haug Mercedes-Motorsportchef war, lieferten sich die beiden damaligen McLaren-Mercedes-Piloten Fernando Alonso und Lewis Hamilton ein allerdings auch völlig vergiftetes und eskaliertes Teamduell. Nutznießer war damals Kimi Räikkönen, der in einem dramatischen Finale im Ferrari den Titel gewann. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08.09.2025
4 min.
McLaren in der Fairplay-Zange: Nutznießer Verstappen?
Muss das McLaren-Duo doch noch auf Max Verstappen aufpassen im WM-Kampf?
Formel 1 ist nicht immer fair. Der Kampf um den WM-Titel schon gar nicht. McLaren sorgt erneut für eine Kontroverse - mit eigentlich guter Absicht.
Jens Marx, dpa
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
07.09.2025
5 min.
Red Bulls "Wiedergeburt": Verstappen-Jubel im roten Rauch
Endlich wieder ein Siegerpokal - 112 Tage musste Verstappen darauf warten.
Max Verstappen triumphiert erneut in Italien. Nach acht Rennen ohne Sieg kehrt der Weltmeister zurück auf Platz eins. Geschlagen sind die WM-Führenden. Übel läuft's für den einzigen Deutschen.
Jens Marx und Thomas Wolfer, dpa
Mehr Artikel