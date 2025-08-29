Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Havertz am Knie operiert - Club hofft auf schnelle Rückkehr

Musste sich einem Eingriff am Knie unterziehen: Kai Havertz (Archivbild)
Musste sich einem Eingriff am Knie unterziehen: Kai Havertz (Archivbild) Bild: Mike Egerton/PA Wire/dpa
Fußball
Havertz am Knie operiert - Club hofft auf schnelle Rückkehr
Der Nationalspieler ist vom Verletzungspech verfolgt. Nun musste er sich einem Eingriff am Knie unterziehen. Wie lange fällt der Ex-Leverkusener dieses Mal aus?

London.

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sich einem kleineren Eingriff am Knie unterzogen. Das teilte sein Club FC Arsenal mit, der aber offenbar nicht mit einer so langen Ausfallzeit des Ex-Leverkuseners wie in der vergangenen Saison rechnet. Damals hatte Havertz große Teile der Rückrunde verpasst. Der Offensivspieler werde in Kürze mit seinem Reha-Programm beginnen.

"Kleiner Rückschlag, danke an das medizinische Team für die ganze Fürsorge und Aufmerksamkeit. Bald zurück", schrieb Havertz auf X zu einem Bild aus dem Krankenhaus.

Havertz' Verletzung war nach dem Auftaktsieg der Gunners in der Premier League bei Manchester United diagnostiziert worden. Der 26-Jährige hatte in der vorigen Saison drei Monate wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt und alle bisherigen vier Länderspiele des Jahres 2025 in der Nations League verpasst. 

(dpa)

