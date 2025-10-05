Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Heidenheim-Profis geben Update zu verunglücktem Fan

Der Heidenheimer Sieg gegen den FC Augsburg wurde von einem medizinischen Notfall überschattet.
Der Heidenheimer Sieg gegen den FC Augsburg wurde von einem medizinischen Notfall überschattet. Bild: Harry Langer/dpa
Per Hubschrauber war der verletzte Fan aus dem Stadion gebracht worden.
Per Hubschrauber war der verletzte Fan aus dem Stadion gebracht worden. Bild: Harry Langer/dpa
Der Heidenheimer Sieg gegen den FC Augsburg wurde von einem medizinischen Notfall überschattet.
Der Heidenheimer Sieg gegen den FC Augsburg wurde von einem medizinischen Notfall überschattet. Bild: Harry Langer/dpa
Per Hubschrauber war der verletzte Fan aus dem Stadion gebracht worden.
Per Hubschrauber war der verletzte Fan aus dem Stadion gebracht worden. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Heidenheim-Profis geben Update zu verunglücktem Fan
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Heidenheimer Sieg gegen den FC Augsburg vor einer Woche verunglückt ein Fan schwer. Der Unfall beschäftigt auch die Spieler des Fußball-Bundesligisten weiterhin.

Stuttgart.

Gut eine Woche nach dem Unfall eines Zuschauers im heimischen Stadion haben die Profis des 1. FC Heidenheim neue Informationen zum schwer verunglückten Fußball-Fan bekommen. "Heute vor dem Spiel wurde uns mitgeteilt, dass es dem Fan den Umständen entsprechend ein bisschen besser geht", sagte Rechtsverteidiger Omar Traoré nach der Heidenheimer 0:1-Niederlage beim VfB Stuttgart.

Auch Mittelfeldspieler Niklas Dorsch berichtete, dass ihnen gesagt worden sei, dass der Zuschauer "eigentlich stabil" sei. Das habe dem Team "ein gutes Gefühl, Kraft gegeben".

Unfall im Team ein Thema - "Weil es uns auch mitgenommen hat"

Der Fan war kurz vor Ende des 2:1-Erfolgs des 1. FC Heidenheim gegen den FC Augsburg vom Zaun in den Innenbereich gestürzt. Schwer verletzt war der Zuschauer per Hubschrauber aus dem Stadion ins Krankenhaus gebracht worden. "Letzte Woche war sehr, sehr traurig", sagte Traoré rückblickend.

Der Unfall beschäftigt die Mannschaft auch weiterhin. "Wir fragen regelmäßig nach, wie der Stand der Dinge ist, weil es uns auch mitgenommen hat", sagte Dorsch und hofft weiter auf Genesung des Fans: "Im Namen der Mannschaft wünschen wir das Allerbeste." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall überschattet Heidenheimer Sieg
Das Spiel in Heidenheim wird von einem medizinischen Notfall überschattet.
Der Sport rückt beim 2:1 des 1. FC Heidenheim gegen den FC Augsburg in den Hintergrund. Es gibt große Sorgen um einen Fan.
28.09.2025
4 min.
Krise statt Euphorie - Wagner steckt mit FCA im Abwärtstrend
Ein medizinischer Notfall in Heidenheim schockt auch Sandro Wagner.
Wagner und Augsburg verlieren sogar in Heidenheim. Sein Team zeigt die nächste schwache Leistung. Von der anfänglichen Euphorie ist wenig übrig. Der Neuling muss sich in der Krise beweisen.
Kristina Puck, dpa
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
Mehr Artikel