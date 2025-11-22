Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Heimblamage für Liverpool: 0:3 gegen Nottingham

Murillo (M) brachte Nottingham Forest in Anfield in Führung.
Murillo (M) brachte Nottingham Forest in Anfield in Führung. Bild: Ian Hodgson/AP/dpa
Auch Mohamed Salah blieb gegen Nottingham torlos.
Auch Mohamed Salah blieb gegen Nottingham torlos. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Frust bei Liverpool nach der sechsten Niederlage der Premier-League-Saison.
Frust bei Liverpool nach der sechsten Niederlage der Premier-League-Saison. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Fußball
Heimblamage für Liverpool: 0:3 gegen Nottingham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Liverpool findet einfach nicht in die Spur. Gegen Nottingham Forest kassiert das Team die sechste Liga-Pleite. Florian Wirtz ist nicht dabei.

Liverpool.

Die Krise des FC Liverpool verschärft sich weiter. Der englische Fußballmeister kassierte am 12. Spieltag der Premier League schon die sechste Niederlage. Ohne den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz, der wegen Muskelproblemen nicht im Kader stand, blamierten sich die Reds zu Hause in Anfield mit 0:3 (0:1) gegen den bis dato Tabellenvorletzten Nottingham Forest.

Liverpool vergibt Chancen, Nottingham effizient

Murillo (33. Minute), Nicolo Savona (46.) und Morgan Gibbs-White (78.) trafen zum überraschenden, aber verdienten Sieg der Gäste aus Nottingham. Liverpool, das in der Liga zuletzt mit 0:3 gegen Manchester City verloren hatte, erwischte zwar den besseren Start und war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. Doch Nottingham war das effizientere Team.

Die Mannschaft von Arne Slot agierte vor dem Tor einfach nicht konsequent genug. Mohamed Salah, Cody Gakpo und Alexis Mac Allister vergaben jeweils mehrere Chancen und scheiterten auch an der starken Defensive der seit vier Spielen ungeschlagenen Gäste. Auch die Einwechslung des früheren Frankfurters Hugo Ekitiké brachte nicht die gewünschte Wende.

Fans verlassen das Stadion vorzeitig

Viele Fans des FC Liverpool verließen das Stadion vorzeitig - eine Seltenheit in Anfield. Die Reds, die am Mittwoch in der Champions League die PSV Eindhoven empfangen, rutschten durch die erneute Liga-Pleite auf den elften Tabellenplatz ab und müssen nun sogar befürchten, die internationalen Plätze aus den Augen zu verlieren. (dpa)

