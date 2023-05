Heimdebakel für Hannover - Bartels trifft für Kiel

Hannover 96 hat die Zweitliga-Saison mit einem Heimdebakel abgeschlossen. Die Niedersachsen verloren im eigenen Stadion gegen Holstein Kiel mit 1:5 (0:3) und zeigten dabei eine erschreckend schwache Leistung.

Bei den Kielern trumpfte dagegen Routinier Fin Bartels in seinem letzten Spiel als Profi noch einmal groß auf. Der 36-Jährige traf nach der Pause doppelt (59. und 62. Minute) und feierte damit einen perfekten Abschluss seiner Karriere.

In der ersten Halbzeit hatten Fabian Reese (21.), Timo Becker (23.) und Benedikt Pichler (45.) für die Kieler getroffen. Phil Neumann (72.) traf für die Gastgeber, die zur Winterpause noch im Aufstiegsrennen waren. Am Ende reichte es für das Team von Trainer Stefan Leitl aber nur zu einem enttäuschenden zehnten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. (dpa)