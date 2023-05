Das verflixte siebente Jahr: Der FSV Zwickau steigt nach Niederlage gegen Dynamo Dresden in die Fußball-Regionalliga ab

Ausgerechnet die befreundete SGD spielte nicht mit, hat durch den Sieg gegen die Schwäne aber weiter beste Aufstiegschancen. Zwickau steht in der 4. Liga vor einem Neuanfang.

Zwickau. Meuselwitz und Altglienicke statt MSV Duisburg oder 1860 München heißen in der kommenden Spielzeit die Gegner des FSV Zwickau - und das in der 4. Liga. Das ist die bittere Realität: Nach dem 0:1 (0:1) vor 10.134 Zuschauern in der ausverkauften GGZ-Arena ist der Hallesche FC (0:2 in Saarbrücken) als erstes Team über dem Strich in den restlichen zwei Spielen von den Schwänen nicht mehr einzuholen. Sieben Zähler beträgt der Rückstand.

Somit wird sich ein weiterer namhafter Verein aus der ehemaligen DDR-Oberliga in der Nordoststaffel in der Saison 2023/24 die Ehre geben. Die neuen Konkurrenten des FSV stehen noch nicht ganz fest: Es werden mit hoher Wahrscheinlichkeit u. a. Lokalrivale Chemnitzer FC, Carl Zeiss Jena, Lok und Chemie Leipzig, der BFC Dynamo, unter Umständen auch Rot-Weiß Erfurt und/oder Energie Cottbus sein.

Das Kapitel 3. Liga war für den FSV Zwickau am Samstag um 16.05 Uhr nach sieben Jahren besiegelt. Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Benjamin Brand lag Kapitän Johannes Brinkies auf dem Rasen und hielt sich die Hände vors Gesicht. Die Dynamo-Spieler klatschten die Kontrahenten ab, danach bildeten beide Teams einen Kreis. Die Dresdner ließen sich anschließend vor der FSV-Fankurve mit "Aufsteiger-Aufsteiger"-Rufen für den weiteren Saisonverlauf motivieren, während die Dynamo-Anhänger "FSV Zwickau" skandierten.

Wie so oft in der Saison zeigten die Rot-Weißen in den 90 Minuten zuvor gute Ansätze, konnten aber letztlich gerade in der ersten Halbzeit gute Torchancen nicht nutzen. Und in der Defensive patzte die Mannschaft wie beim 0:1 in entscheidenden Situationen und war dem Aufstiegsaspiranten fußballerisch deutlich unterlegen. Nun steht ein kompletter Neuanfang bevor. Nur Routinier Davy Frick besitzt für die 4. Liga einen gültigen Vertrag. In der Mannschaft wird es einen XXL-Umbruch geben.

Die Westsachsen hätten gegen Dynamo gewinnen müssen und die Hallenser in Saarbrücken nicht punkten dürfen, um noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten. Doch die Dresdner ließen keine Luft ran, wollten im Aufstiegskampf weiter alles selbst in der Hand haben. "Das wird eine Freundschaft aushalten", hatte Dynamo-Trainer Markus Anfang bereits vor der Partie geäußert. Schon vor seiner Zeit bei Dynamo pflegten die Fans und auch die Vereine selbst eine Freundschaft, bzw. kooperierten miteinander. Die Dresdner hatten dem FSV u. a. mal im März 2017 mit einem Benefizspiel geholfen, um eine Finanzlücke zu schließen. Vielleicht gibt es diesbezüglich in der Zukunft neue Ansatzpunkte, sollte Dynamo den Weg in die 2. Bundesliga in den restlichen zwei Partien (in Meppen, da-heim gegen Oldenburg) erfolgreich fortsetzen.

Statistik

Tabellenplätze, Punkte und Tore des FSV Zwickau in den vergangenen Drittliga-Spielzeiten:

2016/17: 5. Platz/56 Punkte/47:54 Tore

2017/18: 15./ 38:55/41

2018/19: 7./49:47/52

2019/20: 16./56:61/44

2020/21: 10./46:45/51

2021/22: 10./46:44/47

2022/23 (Stand 36. Spieltag): 19./38:69/31.