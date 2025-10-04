Heimtor und Sieg: Hertha-Premieren beim 2:1 gegen Münster

Im vierten Heimspiel hat es mit dem ersten Heimtor und dem ersten Heimsieg in dieser Saison geklappt. Hertha überholt Münster und landet in der ersten Tabellenhälfte.

Berlin. Hertha BSC hat mit zwei Premieren in der aktuellen Saison der 2. Fußball-Liga den Heimfluch abgelegt. Im vierten Heimspiel feierten die Berliner beim 2:1 (1:0) gegen Preußen Münster das erste Heimtor und den ersten Heimsieg. Vor 43.827 Zuschauern im Berliner Olympiastadion legte Sebastian Grönning mit seinem Doppelpack in der 34. und 52. Minute den Grundstein für den Erfolg. Der eingewechselte Etienne Amenyido sorgte mit dem Anschlusstreffer (85.) noch einmal für Spannung.

Beide Trainer vertrauten den siegreichen Teams des vergangenen Spieltags und nahmen keinen Wechsel in der Startaufstellung vor. In der munteren Partie wurde ein Traumtor von Hertha-Kapitän Fabian Reese (10.) per Videobeweis wegen Abseits einkassiert. Münster konnte nach einer halben Stunde gleich drei große Chancen hintereinander nicht verwerten. Besser machten es die Gastgeber vier Minuten später, als Grönning eine Ecke von Michael Cuisance zum ersten Heimtreffer der Berliner im vierten Heimspiel einköpfte.

Nach dem Seitenwechsel legte der Däne in der 52. Minute nach und verwertete eine Hereingabe von Marten Winkler zum 2:0. Hertha verpasste es anschließend, eine der zahlreichen Chancen zur Entscheidung zu verwerten. So mussten die Berliner nach dem Anschlusstreffer von Amenyido noch zittern. (dpa)