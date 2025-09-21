Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Hendrich: "Jemand schrieb, ich solle mich umbringen"

Kathrin Hendrich spricht über Anfeindungen im Netz.
Kathrin Hendrich spricht über Anfeindungen im Netz. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Kathrin Hendrich spricht über Anfeindungen im Netz.
Kathrin Hendrich spricht über Anfeindungen im Netz. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
Hendrich: "Jemand schrieb, ich solle mich umbringen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach ihrem Platzverweis bei der EM berichtet Kathrin Hendrich von Hassnachrichten, teils mit Suizid-Aufforderungen. Heute spielt sie in Chicago – und versucht, mit Humor Abstand zu gewinnen.

Chicago.

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Kathrin Hendrich hat nach ihrem Platzverweis vor Monaten im EM-Viertelfinale gegen Frankreich von "vielen Anfeindungen" von außen berichtet. "Mir haben wildfremde Menschen private Nachrichten bei Instagram geschrieben", sagte die Verteidigerin der "Bild am Sonntag" in einem Interview. "Das Absurdeste war der Vorwurf, ich sei rassistisch, was natürlich nicht stimmt." 

Hendrich hatte im Juli beim 6:5-Sieg der DFB-Auswahl im Elfmeterschießen für ihr Zerren am Zopf von Gegenspielerin Griedge Mbock Bathy die Rote Karte gesehen. Der Videobeweis hatte die Tätlichkeit entlarvt. "Inzwischen kann ich die Bilder an sich mit Humor nehmen", sagte sie. 

Nach dieser Szene flog Hendrich vom Platz.
Nach dieser Szene flog Hendrich vom Platz. Bild: Martin Meissner/AP/dpa
Nach dieser Szene flog Hendrich vom Platz.
Nach dieser Szene flog Hendrich vom Platz. Bild: Martin Meissner/AP/dpa

Kurz nach dem Platzverweis habe sie aber Probleme gehabt, mit der Aktion umzugehen. "Worüber ich auch jetzt alles andere als lachen kann: Ich musste mir viele Dinge anhören", sagte sie und ergänzte: "Das krasseste aber war, dass mir jemand schrieb, dass ich mich doch umbringen solle. Ich würde heute jedem raten, die Nachrichten gar nicht mehr anzuschauen, weil es dich unterbewusst doch trifft."

Deutschland scheiterte im Halbfinale an Spanien, Hendrich fehlte gesperrt. Inzwischen trägt sie das Trikot der Chicago Red Stars aus den USA. Dort habe sie sich gut eingelebt, erzählt Hendrich. "Wir haben an diesem Wochenende ein Oktoberfest in Chicago. Die Mitspielerinnen haben sich schon Dirndl besorgt." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:09 Uhr
3 min.
Südtirol verlangt künftig Hunde-Taxe von Urlaubern
Südtirol will künftig von Hundehaltern eine Art Kurtaxe für ihre Vierbeiner verlangen. (Symbolbild)
Urlaub mit Hund soll in Südtirol teurer werden: Italiens bei Deutschen besonders beliebte Nordprovinz will nun auch Touristenhunde besteuern. Eine dafür geplante Gendatenbank ist aber vom Tisch.
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
05.09.2025
2 min.
Aufsteiger holt Star-Fußballerin für Weltrekord-Summe
Stark am Ball: Frankreichs Mittelfeldstrategin Grace Geyoro, die im EM-Viertelfinale gegen Deutschland traf.
Die London City Lionesses sind gerade erst in die erste englische Liga aufgestiegen. Nun sorgt der Investoren-Club für den nächsten Rekordtransfer.
13:09 Uhr
2 min.
Massenflucht aus Stadt Gaza dauert an
Seit Tagen flüchten Tausende Menschen aus der Stadt Gaza, wo die israelische Armee immer weiter vordringt. (Archivbild)
Israels Armee rückt immer tiefer in die Stadt Gaza vor. Dort hielten sich vor der Offensive Israels rund eine Million Menschen auf. Inzwischen soll bereits mehr als die Hälfte davon geflohen sein.
Von Thomas Prenzel
7 min.
24.07.2025
7 min.
Deutsche Tugenden, Zopf-Desaster und TV-Frust: Eine Betrachtung zur Frauen-EM nach dem 0:1 gegen Spanien
Meinung
Redakteur
Ausgerechnet die beste deutsche EM-Spielerin, Torfrau Ann-Katrin Berger, ärgerte sich über ihren Patzer und das 0:1, das letztlich das Aus bedeutete.
Die deutschen Fußballerinnen sind im Halbfinale nach Verlängerung am Weltmeister gescheitert. Das ist keine Schande und Platz drei aller Ehren wert, erst Recht mit dem dezimierten Kader.
Thomas Prenzel
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel