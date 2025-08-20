Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Henriksen sieht Weiper-Wirbel gelassen: "Kleines Thema"

Der Mainzer Trainer Bo Henriksen will keine weitere Energie in die Diskussionen um Nelson Weiper verschwenden.
Der Mainzer Trainer Bo Henriksen will keine weitere Energie in die Diskussionen um Nelson Weiper verschwenden. Bild: Torsten Silz/dpa
Fußball
Henriksen sieht Weiper-Wirbel gelassen: "Kleines Thema"
Die Debatte um Nelson Weiper überstrahlt das Playoff-Hinspiel des FSV Mainz 05 in der Conference League. Für Trainer Bo Henriksen ist die Diskussion aber kein großes Thema.

Trondheim.

Der Wirbel um Stürmer Nelson Weiper hat aus Sicht von Trainer Bo Henriksen so gut wie keinen Einfluss auf die Leistung des FSV Mainz 05 in den Playoffs der Conference League. "Letztendlich denke ich, dass es ein kleines, kleines Thema ist. Und ich habe im Moment nichts weiter dazu zu sagen", erklärte Henriksen vor dem Europapokal-Hinspiel am Donnerstag (18.00 Uhr/sportschau.de und swr.de/sport) beim norwegischen Fußball-Rekordmeister Rosenborg Trondheim.

"Ich möchte wirklich keine weitere Energie darauf verwenden, weil es nicht in meiner Hand liegt", sagte Henriksen über die Personalie Weiper, die seit einigen Tagen für viel Unruhe sorgt.

Weiper fehlt in Trondheim

Der Stürmer wird in Trondheim wie schon zuletzt beim 1:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Dynamo Dresden nicht im Kader des Bundesligisten stehen. Er solle den Kopf freibekommen, hatten die Mainzer am Rande des Dynamo-Spiels erklärt.

Hintergrund ist offenbar ein Disput zwischen Club und Spieler bezüglich Weipers Zukunft. Die Mainzer würden den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag des Angreifers gerne so schnell wie möglich verlängern, um den 20-Jährigen nicht ablösefrei ziehen zu lassen. Weiper hingegen hat wohl andere Absichten. Ein Wechsel noch in dieser Transferperiode wird deshalb immer wahrscheinlicher. (dpa)

